Phenix, la app de moda que consigue ahorrar y salvar comida

jueves, 27 de enero de 2022, 17:18 h (CET) Promover una cultura de aprovechamiento favorece al ahorro. Los usuarios ahorran 8 € de media por cada compra que realizan en la app. Los descuentos de la app en las cestas formadas por el excedente de los comercios colaboradores oscilan entre el 50- 60 %. El C02 evitado en un año puede llegar a 1.400 kilos, el ahorro a 1.250 euros, y se pueden llegar a salvar en ese tiempo más de 300 kilos de alimentos España es el décimo tercer país en la UE que más comida desperdicia per cápita, lo que equivale a 176 kilos per cápita cada año, desperdiciando un 18 % de alimentos según datos publicados por La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La UE y sus Estados miembros se han comprometido a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en la venta al por menor y a nivel de los consumidores, fijándolo en la Agenda 2030 de la Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA) está llevando a cabo una iniciativa para limitar las pérdidas y el desperdicio de alimentos, así como su impacto a través de la Estrategia “Más alimento, menos desperdicio” con el hashtag #alimentosdeespaña. En este sentido, Phenix es una de las empresas que está aportando más soluciones a este gran problema del desperdicio.

Phenix, es una empresa B Certificada que llegó a España hace dos años, y durante este tiempo ha propuesto soluciones tecnológicas para actuar contra el desperdicio alimentario, dirigidas a profesionales y al consumidor. Además de actuar contra el desperdicio, consigue mejorar la economía doméstica y el ahorro, ya que los comercios colaboradores venden su excedente del día a un precio reducido a través de la App Phenix antidesperdicio, que aplica grandes descuentos que pueden oscilar entre el 50% y 60% .

¿Cómo ahorrar con la App Phenix antidesperdicio?

La aplicación gratuita conecta más de 15.000 establecimientos colaboradores con 3 millones de usuarios en todo el mundo. La App Phenix antidesperdicio muestra por geolocalización los establecimientos más cercanos con cestas sorpresa, compuestas por el excedente del día. El usuario puede usar los filtros para: escoger la cesta (fruta y verdura, platos de restaurantes, productos de supermercado, productos gourmet, carnicería, pescadería…), elegir su dieta alimentaria (sin gluten o sin lactosa, vegetariano, halal, bio…) y también el horario de recogida que más le conviene. Después de escoger la cesta, se realiza el pago de forma segura a través de la app y se recoge en el comercio en el horario indicado en la app. Por cada compra, se obtienen puntos de fidelidad y descuentos en los siguientes pedidos a través de la app.

¿Cuánto dinero ahorrar utilizando la App Phenix antidesperdicio?

En cada cesta sorpresa, los usuarios de la app pueden ahorrar unos 8 €, siendo el precio medio de las cestas 3,99 €. Asimismo, éstas tienen una media de 2 kilos. Por lo tanto, por cada cesta salvada, salvamos 2 kilos de alimento y reducimos 9 kg de emisiones de C02.

El movimiento de actuar contra el desperdicio liderado por Phenix, fomenta una cultura de aprovechamiento que beneficia también el bolsillo de los usuarios. Realizando una compra de 3 cestas a la semana en supermercados, fruterías, verdulerías, carnicerías, pescaderías, panaderías, etc., se puede conseguir un ahorro de 24 euros a la semana, 120 euros al mes y más de 1.200 euros al año.

Las mujeres españolas más ahorradoras que los hombres

Las mujeres asumen menos riesgos a la hora de invertir y gastar dinero, logrando ahorrar un 4% más que los hombres (Fuente: banco digital. Estudio N26). Asimismo, está comprobado que, en la mayoría de los casos, las mujeres destinan sus ahorros a temas vitales como colegio de niños, médico, ropa, etc., y siempre tienen un objetivo fijado. A pesar de la brecha salarial, diferentes estudios sobre ahorro como el estudio de Coinc, concluyen que las mujeres españolas de media son más ahorradoras que los hombres.

A nivel nacional: Valencia por delante de Madrid y Barcelona en el ahorro

A nivel nacional, el ahorro medio más elevado es el de Valencia, con 397 euros mensuales, un 58% más alta que la media nacional, superando a Barcelona con 302 euros o Madrid con 233 euros mensuales.

Fuera de España: Los españoles, más ahorradores que los alemanes, italianos y franceses

En 2021, los españoles ahorraron una media de 252 euros al mes, lo que equivale al 23% de sus ingresos según un reciente informe del banco digital N26. Los españoles se sitúan como los más ahorradores de los países de su entorno, precediendo a Alemania, Italia y Francia; que destinaron un 18% al ahorro, un 16 y un 6%.

Algunos Tips para mejorar el ahorro familiar en 2022

Involucrar a toda la familia.

Planificar los gastos previstos y los nuevos.

Fijar una cifra de ahorro al mes.

Comparar precios.

Evitar caprichos.

Utilizar aplicaciones como Phenix, para ahorrar y disfrutar Acerca de Phenix

Phenix es una empresa certificada como B Corporation, que propone soluciones tecnológicas para actuar contra el desperdicio alimentario, y está construyendo una economía más inclusiva y sostenible para todas las personas y el medioambiente. Con una fuerte presencia en 5 países (Francia, Bélgica, Italia, Portugal y España) y más de 30 filiales repartidas por toda Europa, cuenta con un equipo humano de más de 200 Phenixian@s comprometidos con el manifiesto de Phenix: Actuar contra el desperdicio. Phenix a través de su innovación y tecnología, implementa soluciones digitales y humanas por medio de distintas vías:

App Phenix antidesperdicio, Aplicación gratuita que conecta el excedente de 15.000 comercios colaboradores con 3 millones de usuarios que salvan alimentos a diario y ahorran en su compra. Actualmente disponible en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca y Alicante. Phenix Connect. Donaciones a Bancos de Alimentos y Asociaciones benéficas de toda España. En 2021, han salvado 73K alimentos, 16k de raciones de comida. Además, han evitado 164k de C02. Todo ello valorado en 177.000€. Phenix Date. Herramienta digital con la que detectar a tiempo los productos que van a caducar en toda España.

