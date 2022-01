Chaise longues de calidad y a precios asequibles en Neima Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de enero de 2022, 12:55 h (CET)

Los chaise longues se han convertido, sin duda alguna, en los sofás de moda. Deben su nombre a un término francés que se puede traducir como “silla larga” y se caracterizan por disponer de un brazo más largo que el resto del sillón, lo cual permite apoyar completamente el cuerpo.

De esta manera, la forma de L del sofá permite ampliar su superficie útil y ofrece una gran comodidad.

En la tienda Neima, es posible encontrar distintos modelos de chaise longues, todos de gran calidad y a un precio muy competitivo. El servicio de transporte es gratis para la península y en las Islas Baleares tiene un pequeño incremento, con excepción de Formentera.

Los chaise longues son confortables y elegantes a la vez Los chaise longues son sofás que tienen mucha historia, ya que eran populares en el antiguo Egipto. Los faraones los usaban para descansar y, más tarde, los romanos los emplearon para desarrollar su costumbre de comer reclinados. Los actuales tienen su origen en Francia, en el siglo XVI, cuando fueron diseñados por petición de la nobleza.

Hay quienes piensan que se trata de un sofá que solo puede estar en salones con mucho espacio, pero no es así, pues también es apto para espacios pequeños. Es más, gracias a su forma, es posible aprovechar los rincones del living que no tienen ningún uso.

Resultan muy confortables para la lectura, ver la televisión o hacer siesta, ya que es posible tener las piernas estiradas. A la vez, le aportan a los salones un toque elegante y distintivo. Son diferentes sin caer en lo extravagante o lo poco estético.

Otra de sus ventajas es que muchos modelos disponen de un arcón en la parte de abajo para que sea posible guardar lo que sea necesario.

Neima ofrece chaise longues de calidad El modelo de chaise longue básico de Neima es el Lora, el cual está disponible en gris claro, gris oscuro y negro. Además, viene con un puff reversible para poder alargar cualquiera de los dos lados del sofá. Su precio es muy asequible, ya que se encuentra por debajo de los 300 euros y se puede abonar en cuotas.

Los modelos Setu y Mallorca cuentan con asientos extraíbles, dos puffs y arcón. Estos sofás son prácticamente un juego de living completo, con espacio para que se sienten, al menos, cinco personas. Por último, los modelos Jade y Carla son los de más alta gama, con respaldos reclinables de fibra de alta recuperación. Ambos incluyen almohadas desenfundables.

Todas las estructuras de los sofás de Neima están hechas con madera de pino de alta calidad y están disponibles en diferentes tamaños y colores.

