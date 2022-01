El índice H de los científicos puede aumentar con el servicio que ofrece Ayuda Universitaria Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de enero de 2022, 10:03 h (CET)

El índice H fue creado para medir la cantidad de publicaciones y citas de un investigador, de la mano del científico Jorge Hirsch en California durante 2005. A través de él se puede medir la calidad de los trabajos publicados por un científico según la relevancia que consiguen sus monografías, artículos o tesis.

Asimismo, es posible considerar que el índice H indica el nivel de popularidad de un investigador. Recientemente, la academia de investigación privada Ayuda Universitaria creó un nuevo servicio para aumentar el índice H de las personas que lo contraten. Las métricas que componen este indicador se pueden consultar en distintas bases de datos online de bibliotecas y diversas instituciones académicas.

¿Cuál es el funcionamiento y las limitaciones del índice H? El indicador creado por Hirsch establece distintos niveles. Un científico cuyo índice es H6 tiene al menos 6 artículos publicados con al menos 6 citas externas en cada uno de los casos. En la actualidad, el índice H es una métrica consolidada para evaluar la carrera de investigadores de distintas especializaciones. Sin embargo, existen algunas limitaciones que es necesario considerar.

En este sentido, los resultados pueden variar levemente de acuerdo con la plataforma que se consulte. Las más utilizadas son Web of Science (WoS), Scopus y Google Scholar Citations. Para calcular el índice H, solo se deben tener en cuenta los artículos y reseñas publicados en revistas científicas.

En segundo lugar, el indicador no permite comparaciones de investigadores de diferentes campos. Además, los instrumentos de medición mencionados anteriormente pueden dar valores diferentes porque no todas las plataformas cuentan con las mismas revistas.

Por otra parte, lo que el índice H considera es solamente el número de citas por artículo y no la calidad o el valor de las revistas en las que se publica. Un último inconveniente del método es que, al dar mucha importancia a la cantidad de publicaciones, siempre será mayor para los investigadores de más larga trayectoria. Es por eso que, en ciertas ocasiones, resulta necesario limitar las búsquedas a un número determinado de años.

¿Cuáles son las ventajas del índice H? A pesar de sus limitaciones, el índice creado por Hirsch tiene ciertas ventajas para medir el trabajo de un investigador. La primera es que sirve para distinguir a aquellos científicos cuyos trabajos son considerados relevantes por sus pares. En el ámbito científico, publicar mucho no necesariamente es sinónimo de calidad. Por otra parte, es un método rápido y sencillo para ponderar el trabajo de un científico.

Por medio de los servicios de la academia Ayuda Universitaria es posible mejorar el índice H y así iniciar una trayectoria fructífera dentro del campo científico.

