3digits destaca como uno de los Top 10 Atlassian Solution Providers 2021

miércoles, 26 de enero de 2022, 18:09 h (CET)

Actualmente, las grandes empresas necesitan cada vez mejores sistemas de automatización y gestión eficientes. En este caso, 3digits es una organización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que brinda soluciones avanzadas de gestión de flujos de procesos de negocio, basadas en la tecnología de Atlassian, a los distintos departamentos y divisiones de negocio de las compañías.

Por este motivo, la revista CIO Applications Europe ha posicionado a esta empresa en el Top 10 de Atlassian Solution Providers por las soluciones presentadas a las grandes compañías, enfocadas en el aprovechamiento de las ventajas globales que ofrece la herramienta de gestión de procesos Jira.

¿Qué soluciones innovadoras ofrece 3digits a las grandes empresas? La implementación de sistemas Jira de Atlassian se despliega entre los diferentes departamentos empresariales, mejorando la gestión de todo tipo de proyectos que requieran la definición, asignación y seguimiento de tareas como, por ejemplo, la gestión de Recursos Humanos (reclutamiento, nóminas, formación, etc.), operaciones, compras, cuentas a pagar y a cobrar, etc.

De igual forma, existen sistemas para áreas específicas como Jira Service Management que permiten gestionar el soporte a usuarios y clientes de las empresas y Atlassian Confluence que da la posibilidad gestionar el conocimiento de la empresa por medio del uso de repositorios de información y documentación.

Con la constante evolución en el acceso y la gestión de la información empresarial, los equipos de tecnología son los que posibilitan cubrir estas necesidades. La empresa 3digits cuenta con un amplio equipo de consultores que están constantemente a disposición de sus clientes para mejorar y automatizar los procesos y seguir siendo competitivos en el mercado.

Asimismo, implementar un sistema Jira significa mejorar, ya que cuenta con herramientas sencillas, pero con resultados potentes como la definición de filtros, cuadros de mando personalizados y esquemas de seguridad que permiten controlar quién puede ver las tareas y demás funcionamientos adaptables al sistema.

De igual forma, 3digits puede ocuparse de todo lo necesario para la implantación de Jira: consultoría de procesos, implementación, soporte y mantenimiento, venta de licencias de software y cloud y, en definitiva, servicios de operación de grandes plataformas tecnológicas.

3digits, una empresa en constante evolución 3digits nació como una empresa de Servicios de Ingeniería Informática para las medianas y grandes empresas y para la administración pública que, con el proceso de aprendizaje y la experiencia, evolucionó a implementar cada vez soluciones más estables y confiables para la gestión del flujo de procesos de negocios.

La gran cantidad y variedad de sectores y tipos de empresas y de departamentos y divisiones de negocio de las mismas que 3digits ha automatizado de forma innovadora mediante las tecnologías de Atlassian, es por lo que ha recibido el destacado reconocimiento de la revista CIO Applications Europe como Top10 Atlassian Solution Providers 2021.

