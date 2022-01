GomerMedi: tu centro médico para reconocimientos de conductores en Canarias Puedes renovar tu carnet de conducir sin acudir a Tráfico Redacción

miércoles, 26 de enero de 2022, 09:27 h (CET) Hasta hace un tiempo renovar el carnet de conducir era un quebradero de cabeza, principalmente por el desconocimiento, que puede llevar a cometer errores y perder una gran cantidad de tiempo. Y es que, hasta hace unos años, era obligatorio acudir personalmente a una oficina de Tráfico para renovar el carnet de conducir.

Por suerte, esto ahora ha cambiado, y a día de hoy puedes renovar tu carnet de conducir sin acudir a Tráfico en centros como GomerMedi, que se encarga no solo de realizar todas las pruebas médicas necesarias para dicha renovación, sino también de gestionar los diferentes documentos expedidos oficialmente por la DGT y del pago de las tasas.

El Centro de Reconocimiento de Conductores GomerMedi cuenta con diferentes delegaciones repartidas por todas las Islas Canarias (La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura), lo que le ha permitido convertirse en todo un referente para los conductores canarios a la hora de renovar sus permisos de conducir.

Con más de veinte años de experiencia en el sector, GomerMedi está especializado en reconocimientos médicos para todo tipo de conductores, así como para embarcaciones de recreo, buceo y pesca submarina, permisos de armas de fuego, policías nacionales y locales, seguridad privada, etc.

Pero no solo en reconocimientos médicos, puesto que GomerMedi también ofrece servicios de psicología, fisioterapia y otras especialidades, entre las que destacan las siguientes:

endocrinología

cirugía general

cirugía del aparato digestivo

dermatología

fisioterapia

ginecología

enfermería

medicina general

oftalmología

otorrinolaringología

psicología

ecografía 4D

radiología

traumatología

urología

Otro de sus servicios más destacados es el servicio online de telemedicina, a través del cual se puede solicitar cualquiera de sus servicios de forma online y sin necesidad de desplazarse a uno de sus centros.

A través de este servicio, se puede realizar una consulta de medicina general y psicología por videoconferencia desde un ordenador o dispositivo móvil, y más adelante pretenden incorporar también consultas de fisioterapia y cirugía. De esta forma, los clientes de este centro médico pueden preguntar cualquier tipo de duda que tengan, las cuales serán solucionadas por el equipo de GomerMedi de forma personalizada, sin esperas y en tiempo real.

¿Por qué realizarte un reconocimiento médico en GomerMedi?

Se trata de un centro médico que dispone de la acreditación oficial de la DGT y del Gobierno de Canarias para realizar reconocimientos médicos, y trabaja con diferentes compañías aseguradoras referentes en el sector asegurador (Caser Seguros, Mapfre, Mutua Tinerfeña, Adeslas o Aegon), pudiendo solicitar la contratación de sus servicios como si se realizase de forma privada.

El reconocimiento médico para el coche incluye un examen médico en el que se evalúa la capacidad visual mediante el test Snellen, la capacidad auditiva en una habitación insonorizada y se realiza un reconocimiento general de la salud.

También incluye un examen de coordinación para comprobar la percepción del movimiento y la coordinación viso-motriz con un programa y un monitor con dos palancas, y una valoración psicotécnica en la que se realizan diferentes preguntas para comprobar la estabilidad psicológica y descartar cualquier posible trastorno mental o de conducta.

El reconocimiento médico tiene una duración aproximada de media hora, y también incluye la fotografía de carnet que más adelante aparecerá en el permiso de conducir. Para ello, puedes solicitar cita previa para el reconocimiento médico para el coche de forma online en la página web de GomerMedi, rellenando un formulario de contacto en el que tendrás que indicar la provincia y el centro médico al que quieres acudir, así como el tipo de reconocimiento médico que quieras realizarte, el código de fidelización y el de la Seguridad Social, la fecha y la hora. También dispones de una sección donde puedes añadir cualquier observación.

Una vez realizado el reconocimiento, GomerMedi se encarga absolutamente de todo lo demás, como la gestión de los documentos pertinentes y el pago de las tasas. De esta forma, recibirás el carnet de conducir renovado en tu domicilio en un plazo aproximado de dos semanas, además de un permiso provisional por parte del propio centro que cuenta con la misma validez, en caso de que tengas el carnet caducado y tengas que realizar un desplazamiento en coche.

