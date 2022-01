​Lubricantes íntimos, por qué debes usarlos en tus relaciones íntimas Juegan un papel muy importante en la diversión de cualquier práctica sexual Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 26 de enero de 2022, 09:00 h (CET) El uso de lubricantes para mantener relaciones sexuales es una práctica cada vez más extendida entre muchas parejas y por muchas personas. Los expertos en salud y sexología inciden en que echar mano de estos productos aumenta el placer y se convierte en un elemento más dentro del sexo.



La sexóloga Alba Povedano sostiene que los lubricantes juegan un papel muy importante en la diversión de cualquier práctica sexual en todo tipo de escenarios: autoexploración, mejoría en las texturas y sensaciones, cuando se utilizan con juguetes sexuales o para favorecer el sexo oral y anal. En el caso de las mujeres, los lubricantes ayudan a combatir la sequedad vaginal e hidratan y protegen las zonas síntomas de las fricciones y microheridas que pueden formarse durante el sexo.

A su vez, más allá de proteger la zona íntima ante cualquier molestia no deseada, en términos generales el uso de lubricantes aporta a ambos sexos más seguridad, más placer y más comodidad en las relaciones sexuales.

¿Qué es y cuáles son los tipos principales de lubricantes íntimos?

Se entiende por lubricante íntimo todo aquel producto o sustancia que está diseñado para mejorar la fricción entre genitales y que ayude en las relaciones sexuales. Son geles íntimos que pueden tener base de agua o base oleosa, también de silicona.

Los que incluyen base de agua son los más naturales, irritan muy poco y se pueden usar con preservativos. Un aspecto que sí hay que reseñar es que se secan con facilidad, pero para poner freno a esta incidencia se puede aplicar un poco de saliva.

En el caso de los oleosos, su aspecto diferencial frente a los base de agua es que duran más. No son compatibles con el uso de preservativos y retirarlo del cuerpo es un poco más costoso. En cualquier caso, sí son muy efectivos para aportar placer en las relaciones.

La última opción son los lubricantes con silicona. Son más densos, su efecto es más duradero y se usan principalmente para favorecer las buenas sensaciones durante el sexo anal.

En el mercado, principalmente en tiendas eróticas, podemos encontrar propuestas para todo tipo de usos. Entre ellas, los Lubricantes Pjur son, para muchos expertos, los más avanzados del mundo. Su formulación está a la vanguardia de las necesidades de los consumidores desde hace más de 10 años.

La mayoría de sus formulaciones contienen componentes naturales que ayudan a una hidratación completa, a cerrar y curar heridas tras la depilación y a facilitar las relaciones íntimas. Son mucho más que un complemento sexual.

¿Cómo escoger el mejor lubricante sexual?

La elección de un producto u otro va a depender del destino de su uso. La variedad de texturas, unos más cremosos que otros, otros con un aspecto más líquido, influye en la decisión, así como el escenario para el que está diseñado.

La sexóloga Alba Povedano insiste en que los lubricantes con base de agua son más frescos, más naturales. Su carga química es muy baja y no alteran el pH de la piel o de las mucosas. Con los oleosos, el impedimento es que si las relaciones son con preservativos o con juguetes sexuales, su uso está desaconsejado.

A esto hay que sumar la calidad de sus materiales y un aspecto muy valorado por los consumidores, el compromiso ambiental. Algunos lubricantes pueden ser considerados ecológicos porque respetan el cuerpo, no ofrecen ningún tipo de afección, y a esto suman un especial cuidado en la cadena de producción y el ecosistema. Estos productos provienen de fuentes naturales, sin contaminación y con ausencia de sustancias químicas. La mayoría son de base acuosa.

Con los de silicona, que son muy populares entre quienes practican sexo anal, hay que prestar especial atención a su limpieza, ya que son más difíciles de lavar. Además, pueden manchar las sábanas. Por otra parte, no deben usarse con juguetes sexuales con base de este mismo material, ya que el lubricante puede llegar a romper el caucho con el tiempo.

Un último apunte interesante es que si el sexo resulta doloroso, aumentar la lubricación no es aconsejable. Algunas infecciones o enfermedades pueden presentarse con síntomas de dolor en pleno acto sexual, especialmente el sexo vaginal. En esos casos, lo mejor es consultar con un especialista en salud. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Lubricantes íntimos, por qué debes usarlos en tus relaciones íntimas Juegan un papel muy importante en la diversión de cualquier práctica sexual Cómo ser una escort de lujo Los servicios de escort en nuestro país son de gran calidad Asociaciones de pacientes piden a las Comunidades Autónomas apoyo a la Encefalomielitis Miálgica MAPEGRUP obtiene el certificado de la norma de calidad empresarial CEDEC como reconocimiento por su gestión El compromiso del Grupo UNAVETS con el desarrollo y la formación veterinaria