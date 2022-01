El microcemento toma protagonismo decorativo en los hogares españoles Se puede utilizar tanto en espacios interiores, como exteriores Redacción

miércoles, 26 de enero de 2022, 08:06 h (CET) Una de las tendencias que está tomando protagonismo en los hogares españoles es la incorporación del microcemento como elemento decorativo de interiores. De hecho, ya son muchas las empresas de construcción que se han especializado en esta técnica. Y aunque, existen arquitectos e interioristas que se dedican en exclusiva al microcemento, difícilmente pueden superar la profesionalidad de microcemento Valencia.

A continuación, se muestran las características fundamentales que posee el microcemento y todas las ventajas que ofrece su aplicación en interiores.

¿Qué es el microcemento?

El microcemento está compuesto por los siguientes elementos: Cemento. Resinas. Aditivos. Pigmentos minerales.

El microcemento se aplica de forma artesanal, por lo que nunca habrá dos acabados exactamente iguales. ¡Eso lo ha puesto tan de moda!

¿Dónde usar el microcemento?

El microcemento se puede utilizar tanto en espacios interiores, como exteriores. Se adapta muy bien a casi cualquier superficie, aunque se ha popularizado su uso en interiores para resaltar:

Paredes y suelos : ya que no necesita juntas, ni fisuras, proporcionando amplitud y continuidad en sus diseños. Además, combina perfectamente con elementos decorativos de madera, cristal y metal. La impermeabilización del microcemento hace que sea ideal para aplicarlo en cocinas o baños sin necesidad de retirar los azulejos.

: ya que no necesita juntas, ni fisuras, proporcionando amplitud y continuidad en sus diseños. Además, combina perfectamente con elementos decorativos de madera, cristal y metal. La impermeabilización del microcemento hace que sea ideal para aplicarlo en cocinas o baños sin necesidad de retirar los azulejos. Mobiliario : los apasionados de la decoración, podrán crear bancos, jardineras, escaleras, mesas u otros elementos con microcemento de diferentes tonalidades. ¡Es una técnica infalible para otorgar exclusividad a esos muebles anticuados! El uso del microcemento en mobiliario interior, proporciona una mayor durabilidad de los mismos.

: los apasionados de la decoración, podrán crear bancos, jardineras, escaleras, mesas u otros elementos con microcemento de diferentes tonalidades. ¡Es una técnica infalible para otorgar exclusividad a esos muebles anticuados! El uso del microcemento en mobiliario interior, proporciona una mayor durabilidad de los mismos. Piscinas cubiertas: se ha puesto de moda decorar la corona y los alrededores de la piscina con microcemento porque es altamente impermeable y se pueden escoger acabados antideslizantes. Además, su mantenimiento es sencillo y muy fácil de limpiar.

¿Qué ventajas tiene utilizar microcemento?

Entre las ventajas más destacadas del microcemento se encuentran:

La eliminación de incomodidades como polvo, ruidos, escombros o suciedad extrema.

No hace falta retirar los materiales antiguos como el yeso, pladur, cerámica, gres… para su aplicación porque posee una magnífica adherencia.

La estructura del hogar no se verá afectada por un exceso de carga estructural, ya que el microcemento únicamente posee un grosor máximo de 3 mm.

El microcemento es muy fácil de limpiar con jabones neutros y abundante agua.

La durabilidad y la resistencia a los cambios de temperatura hacen que el microcemento se desgaste mucho más despacio que otros materiales.

Gran diversidad de acabados y colores que proporcionan una amplia gama de diseños totalmente personalizables.

Alta resistencia al tránsito, rayaduras, golpes y productos químicos.

¿Qué diferencias hay entre el microcemento y el cemento pulido?

Estéticamente, el cemento pulido se asemeja muchísimo al microcemento, pero en realidad el microcemento:

Es más rápido y fácil de aplicar.

No necesita herramientas pesadas para su instalación.

Necesita menos tiempo de elaboración y es más económico que los elementos de una obra convencional.

Es ligero y no supone excesos en la carga estructural.

Gran adherencia a las superficies.

Se puede aplicar tanto en superficies horizontales como verticales.

