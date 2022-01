Ortodoncia y ortodoncia invisible para niños y mayores en la Clínica Paula Vidal Emprendedores de Hoy

martes, 25 de enero de 2022, 16:35 h (CET)

La ortodoncia es un método utilizado desde hace mucho tiempo que sirve para corregir una diversidad de problemas como las torceduras de los dientes, mordidas inadecuadas, diastemas, maloclusiones, entre otros.

Esta técnica se considera incómoda para muchas personas, ya que genera molestias, sobre todo a la hora de comer. No obstante, ha evolucionado con el paso del tiempo y, es que, ahora existe la ortodoncia invisible para niños y adultos que es muy efectiva y a la vez estética, y que se realiza en lugares como la Clínica Dental Paula Vidal. Este centro se ubica en Gandía, Valencia y cuenta con profesionales altamente cualificados.

¿Cuáles son los beneficios de la ortodoncia invisible? Desde la niñez suelen presentarse problemas en los dientes que pueden ser corregidos con la ortodoncia invisible, de hecho, lo más recomendable es detectarlos a edad temprana. Esta técnica está dando mucho de qué hablar por sus grandes beneficios, uno de los principales es que es muy estética, ya que los alineadores no se notan en absoluto.

La también llamada ortodoncia Invisalign es sinónimo de comodidad y practicidad. Se realiza colocando unos retenedores invisibles que se van cambiando cada cierto tiempo, por lo geneal, una vez a la semana, dependiendo de las indicaciones del ortodoncista.

Dichos retenedores son removibles, por lo cual quien los use puede quitárselos cuando así lo desee, especialmente, para masticar alimentos y para cepillarse los dientes. Sin embargo, es muy importante llevarlos durante 22 horas al día.

Cuánto tiempo debe llevar un individuo los retenedores lo decide el especialista de acuerdo al problema a corregir, pero aproximadamente se deben usar durante un año y medio.

¿Qué tipos existen de ortodoncia invisible se realizan en la Clínica Dental Paula Vidal? La Clínica Dental Paula Vidal destaca, entre otras cosas, porque aplica la ortodoncia invisible tanto en niños como en adultos. En este lugar, llevan a cabo específicamente tres métodos: la ortodoncia invisible lite, ortodoncia invisible comprehensive y ortodoncia invisible exprés.

La ortodoncia invisible lite es ideal para tratar maloclusiones y problemas dentales sencillos que no requieren de un tiempo prolongado de tratamiento y tiene un coste aproximado de 2.800 euros. Por su parte, la ortodoncia invisible comprehensive que cuesta unos 3.800 euros, está dirigida a pacientes con maloclusiones severas o con problemas sencillos que requieren bastante tiempo para ser corregidos.

Finalmente, la ortodoncia invisible exprés se usa, generalmente, para tratar recidivas o detalles muy sencillos en los dientes. Este tratamiento es el más económico y tiene un precio de 1.800 euros.

Lucir unos dientes perfectos y bien cuidados es posible con este novedoso método de ortodoncia Invisalign. Los interesados en saber más sobre este o acordar una cita en la Clínica Dental Paula Vidal, pueden ingresar a la web y llamar a los teléfonos de contacto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.