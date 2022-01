Isolate ClearShake el batido de proteína sin lactosa y sin gluten que revoluciona el mercado Comunicae

martes, 25 de enero de 2022, 15:39 h (CET) El primer batido de proteína desarrollado para deportistas con sabores cítricos que enamoran. Refresca, hidrata y nutre, así es la súper proteína de Beverly Nutrition La empresa líder en el sector Beverly Nutrition ha desarrollado Isolate ClearShake, un batido de aislado de proteína de suero de la marca Lacprodan Arla capaz de regenerar la masa muscular perdida durante el ejercicio sin temor a los alérgenos del gluten o la lactosa. Este laboratorio incluyó en su fórmula la enzima Tolerase L capaz de eliminar la lactosa residual y que recibió la opinión positiva de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria). Y no se quedaron ahí, el objetivo era buscar un batido de proteína perfecto, se añadió entonces a la fórmula DigeZyme® un complejo enzimático que interviene en los procesos de digestión y que se encarga de romper los nutrientes en moléculas de menor tamaño para que puedan ser absorbidas más fácilmente.

Casi se podría afirmar que se ha conseguido un producto realmente novedoso para el deporte, un producto que al disolverse en agua hará disfrutar del sabor del zumo con un aspecto líquido transparente (no lleva colorantes) y sin gluten ni lactosa. Tan solo lo que los músculos necesitan; proteína.

"Se propuso poner a disposición de todos los deportistas un Super Batido de Proteína, un batido que revolucionara el mercado y que fuera consumido por todos, incluidos, aquellos que fueran intolerantes al gluten o la lactosa. El reto era difícil porque además se buscaban sabores cítricos y refrescantes. Una bebida que enamorara al atleta, que refrescara, hidratara y nutriera a la vez. Y con Isolate ClearShake se ha conseguido”: Jose Luis Rico CEO de Beverly Nutrition

Y si además los sabores refrescantes y afrutados son de agrado, esta bebida sorprenderá porque se va a poder disfrutar del delicioso Kiwi Fresa, Caribbean Cooler o Mango Naranja. La verdad que esta compañía ha conseguido desarrollar un batido realmente extraordinario y novedoso que se aparta de los batidos proteicos tradicionales.

Diez beneficios de esta nueva bebida hiperproteica.

- Aumento limpio de la masa muscular

- Mejora de la recuperación muscular después del ejercicio.

- Favorece la regeneración de las fibras y tejidos musculares sobre todo en deportes de gran desgaste muscular como ciclismo, atletismo, futbol, maratones, crossfit o Ironman.

- 100% aislado puro de proteína de suero.

- Sabores refrescantes y cítricos

- Absorción y digestión ultra rápida.

- Bajo contenido en hidratos de carbono.

- Sin azúcares ni grasas.

- Alto contenido en BCAA’s y L-glutamina.

- Libre de lactosa, gluten y aspartamo.

Cualquier deportista que precise mayor información sobre el producto, puede dirigirse a la empresa a través de sus canales habituales de comunicación.

