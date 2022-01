Entrenamientos semanales de láser tag con Asilvestrats Emprendedores de Hoy

martes, 25 de enero de 2022, 10:39 h (CET)

Expandido por todo el mundo, lo que comenzó siendo una actividad de entrenamiento de combate para militares de los Estados Unidos durante la década de los 70 y 80 ha terminado consolidándose hoy en día como un deporte popular.

Se trata del láser tag, un juego de disparos en el que no se utilizan proyectiles como en el paint ball, sino que se utilizan rayos infrarrojos que son disparados a receptores que llevan los participantes. Asilvestrats es una empresa que ofrece esta experiencia en Barcelona, creando extraordinarios campos de entrenamiento semanal en escuelas, patios, fincas forestales, etc.

Entrenamientos semanales de láser tag El láser tag es una actividad que rápidamente se ha popularizado en España, convirtiéndose en una de las actividades de ocio preferidas por muchos. De hecho, en lugares como Barcelona, el láser tag ha servido para promover el entrenamiento físico, el ejercicio y el trabajo en grupo en los más pequeños. Esta es una de las razones por las cuales también se ha extendido como una actividad extraescolar innovadora y recreativa. El juego no solo genera un alto grado de diversión en quienes lo practican, especialmente los más pequeños, sino que además ayuda a infundir valores como el juego en equipo, la supervivencia y la autosuficiencia.

Asilvestrats es una empresa de Barcelona especializada en láser tag a domicilio. Cuenta con el material necesario para transformar cualquier espacio en un extraordinario campo de juego. Al finalizar, la empresa se encarga de recoger y dejar el lugar exactamente como estaba, sin rastro de que se haya realizado la actividad. Además de eso, ofrece entrenamientos semanales abiertos a todo tipo de personas que deseen aprovechar la diversión y las ventajas que ofrece el juego.

¿Cuáles son las principales ventajas del láser tag? El juego de láser tag, ofrecido por esta empresa catalana, es ideal para cualquier tipo de espacio, desde lugares pequeños como una cancha de tenis, hasta sitios mucho más grandes como fincas forestales. Además de eso, todo se encuentra controlado de forma electrónica, lo que hace que sea virtualmente imposible hacer trampa en el juego. Otra de las ventajas del láser tag es que los impactos son absolutamente indoloros y no manchan, por lo que es perfectamente seguro para niños y adultos, y puede jugarse con cualquier tipo de ropa.

Esta actividad es perfecta no solamente para el ocio casual, sino que también es excelente para empresas, cumpleaños o despedidas de solteros. En definitiva, el juego proporcionará a los participantes una experiencia de diversión mucho más intensa que cualquier otra actividad de ocio, pero de una forma completamente segura y controlada y en cualquier espacio que deseen. Para poder informarse más sobre los entrenamientos semanales o solicitar el servicio a domicilio, solo hay que acceder a la web de esta empresa y contactar a través de los canales correspondientes.

