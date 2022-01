Consejos para prevenir y eliminar piojos y liendres según Pin Pan Pun ¡Fuera! Comunicae

martes, 25 de enero de 2022, 10:46 h (CET) Pin Pan Pun ¡Fuera! es una de las empresas líderes en la Costa del Sol en la eliminación de piojos en Málaga gracias a un método revolucionario sin dolor, sin olor y lo más importante, sin el uso de productos químicos Sin embargo, como cualquier buen profesional, siempre abogan por la prevención y dan a conocer una serie de recomendaciones y remedios para evitar la infestación por piojos y liendres o pediculosis.

Qué se debe saber sobre la infestación por piojos

La pediculosis es la enfermedad por infestación de parásitos más frecuente en niños hasta los 12 años de edad; niños en edad escolar.

Se produce por el denominado piojo de la cabeza, insectos muy pequeños (de unos 2 mm de largo). Son parásitos exclusivamente de los humanos (no afectan a los animales), nutriéndose de la sangre del cuero cabelludo.

Los piojos y liendres son difíciles de ver entre el pelo porque son muy pequeños y tienen un color parecido al pelo y la piel.

Se transmiten normalmente por contacto directo entre los niños o por traspaso de objetos personales tales como cepillos, felpas, peines, gorros, lazos… No saltan, ni vuelan; al contrario de lo que muchos pueden pensar.

Tienen preferencia por el entorno cálido que proporciona el pelo largo, sobre todo en la zona de la nuca y detrás de las orejas. Por eso son más frecuentes en niñas o en niños de pelo largo.

No representan un problema real de higiene. El niño no debe tener miedo o vergüenza por tener piojos. Tampoco es un problema exclusivo de una clase social. Algo realmente importante que se debe tener en cuenta.

Las recurrencias son generalmente re-infestaciones comunitarias. Muy contagiosas. Si no se realiza el tratamiento escolar de forma precoz y generalizada, son difíciles de eliminar. Recomendaciones para no infectarse de piojos y liendres

Cortar el pelo o recogerlo en una coleta. El pelo corto es una de las recomendaciones más extendidas y una de las más eficaces para prevenir la pediculosis.

Mantener la higiene corporal y del cuero cabelludo. Un pelo limpio es un pelo sano.

Tener las uñas bien limpias y siempre cortadas.

Si hay la menor duda de que puedan existir piojos o liendres, se recomienda lavar con agua a 50° la ropa utilizad: sábanas, gorros y bufandas. Plancharlos con vapor. Aspirado de colchones, alfombras, almohadas, etc.

También habría que limpiar bien los peines, sumergiéndolos en agua a 60° durante diez minutos.

Otro remedio que es muy eficaz es meter las prendas o utensilios relacionadas con el pelo (gorros, peines, felpas,…) en bolsas herméticas y cerrarlas durante diez días. Eso también mata a los piojos y los posible huevos que pudieran haber por falta de oxígeno. Sobre Pin Pan Pun ¡Fuera!

Pin Pan Pun ¡Fuera! es un centro especializado en quitar piojos en Málaga, compuesto por técnicos con una alta cualificación en técnicas novedosas, calidad humana y empáticos con los más pequeños, que con más de una década de experiencia, se ha convertido en un referente en la eliminación de piojos y liendres en la Costa del Sol.

Su tratamiento patentado tiene una serie de procesos que aseguran no solo la eliminación de los molestos piojos y liendres, sino que aseguran que es un proceso definitivo:

Aspiración mechón a mechón del pelo afectado de pediculosis o infestación de piojos. Cepillado a fondo con lendrera profesional, que asegura una eliminación casi definitiva. Revisión minuciosa del cabello y cuero cabelludo del peque. Aspiración mediante filtro, para comprobar que no quedó nada. Además, es el único centro de toda la provincia de Málaga que ofrece un diagnóstico gratuito en todo el entorno familiar y asegura la desinfección de peines, cepillas, coleteros, gorras, etc. utilizando agua ozonizada que desinfecta y purifica de forma natural.

Pin Pan Pun ¡Fuera!

Teléfono: 642165808

Email: info@pinpanpunfuera.com

Avda. Plutarco, 8 Local 5 - Cónsul - Teatinos (Málaga)

Tarifa única 50€. Descuento del 15% para familias numerosas.

Servicio a domicilio y urgencias 24h.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.