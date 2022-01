Los trasteros y garajes colaborativos llegan a España con Speizy Comunicae

lunes, 24 de enero de 2022, 15:22 h (CET) Una startup de reciente creación, Speizy, ha surgido con la vocación de convertirse en el Airbnb de los trasteros y los parkings Una startup de reciente creación, Speizy, ha surgido para potenciar el alquiler y la compartición de espacios de almacenamiento o aparcamiento entre particulares. O dicho de otra manera, con la vocación de convertirse en el Airbnb de los trasteros y los parkings. En esta plataforma se pueden encontrar desde los más habituales trasteros, guardamuebles o garajes, hasta habitaciones, oficinas, locales comerciales, buhardillas o desvanes.

El principal objetivo de Speizy es facilitar un mejor aprovechamiento del espacio ya existente. Por ejemplo, compartir un mismo trastero para guardar las pertenencias de varias personas o una misma plaza de aparcamiento en diferentes franjas de tiempo. Los usuarios ya están utilizando Speizy para guardar objetos de todo tipo, como bicicletas, muebles, ropa o electrodomésticos, o encontrar una plaza para aparcar su coche o moto.

El usuario que necesite guardar sus cosas sólo deberá utilizar el buscador de Speizy para encontrar espacios disponibles en la ciudad, barrio o calle que desee, pudiendo filtrar los resultados para que se ajusten a lo que prefiera (precio, tamaño, tipo, etc.) y así contactar con su potencial anfitrión. Para los usuarios que tienen espacios disponibles, anunciarlos es completamente gratis y apenas se tarda 1 minuto.

A diferencia de las alternativas tradicionales de servicios de almacenamiento, Speizy ofrece a su comunidad de usuarios varios servicios destinados a garantizar la seguridad, generar confianza y simplificar al máximo el proceso de alquiler. Entre estos servicios se encuentran la automatización online del pago del alquiler, la verificación de los perfiles de los usuarios, la eliminación del papeleo contractual o un sistema de valoraciones para que los inquilinos puedan evaluar a sus anfitriones, entre otros. Además de lo anterior, Speizy está en conversaciones con compañías aseguradoras para poner a disposición de los inquilinos un seguro que cubra el valor de los objetos depositados.

Los fundadores de esta startup con sede en Bilbao son Imanol Michelena y Joseba Ruiz. Crearon Speizy al comprobar las dificultades existentes para alquilar espacios de almacenamiento cercanos a sus domicilios a un precio razonable y al ver que modelos similares ya están funcionando con éxito en otros países, como Estados Unidos o Reino Unido. Esta plataforma ha sido lanzada en junio de 2021 pero, pese a su novedad, ya dispone de más de 1500 espacios disponibles en las principales ciudades españolas (con foco, por el momento, en Madrid y Barcelona) y más de 2000 usuarios registrados.

"Desde Speizy entendemos que el alquiler de espacio de almacenamiento y aparcamiento tradicional entre particulares es muy ineficiente tanto para arrendador como para arrendatario. Speizy nace para solucionar estos problemas. Permitimos a los inquilinos acceder a espacios de una manera más cómoda, cercana y hasta un 50% más barata que mediante las opciones tradicionales, mientras que los propietarios de espacios pueden recibir ingresos pasivos gracias a un espacio que de otra manera no usarían." Ha explicado Imanol Michelena, CEO de Speizy. Según Imanol, se pueden obtener en torno a 1000 euros al año por un espacio promedio.

Otra ventaja de Speizy es que, dado que permite aprovechar espacios ya existentes pero que apenas se utilizan, es un servicio más respetuoso con el medio ambiente que las soluciones de almacenamiento tradicionales. Al igual que en otros países, el sector del self-storage está experimentando un crecimiento en España que parece imparable: el número de centros de alquiler de trasteros repartidos por el territorio español sigue creciendo por encima del 15% anual, existiendo ya más de 550 centros en todo el país. Como contrapartida, este modelo lleva aparejada una huella ambiental importante, como consecuencia de la propia construcción de estos centros, los suministros necesarios para su operativa y los desplazamientos hacia los mismos, ya que no suele ser un servicio de cercanía. Speizy, al facilitar el aprovechamiento de espacios ya existentes, da solución a esos problemas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.