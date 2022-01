Paneles Solares responde dudas acerca de la instalación de placas solares Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de enero de 2022, 12:29 h (CET)

El aumento constante de las facturas eléctricas en España ha impulsado el surgimiento de alternativas. Entre las más populares se encuentran el autoconsumo y la instalación de placas solares.

Sin embargo, existe una preocupación sobre si, efectivamente, es una opción rentable, ya que el coste total de los módulos, el montaje y el mantenimiento no es económico. Para aclarar las dudas, la página Paneles Solares ofrece información sobre costes, instalación y calidad de la tecnología fotovoltaica para cualquier persona que esté considerando dicha alternativa ecológica.

¿Vale la pena usar paneles de energía solar? Lo primero que hay que tener en cuenta para juzgar si realmente vale la pena la instalación de esta tecnología es su coste. Generalmente, una instalaciónde paneles solares, junto con su montaje, se encuentra entre los 5.000 € y 7.500 €. Esto representa, a su vez, un ahorro anual de 800 € en factura de luz, por lo que el tiempo de amortización es de 6 a 10 años, llegando incluso a poder amortizarlos en 5 años con las subvenciones actuales. En términos económicos, por lo tanto, supone una ventaja clara a medio y largo plazo, pero claro, solo si los paneles producen la cantidad de energía que dicen que van a generar, y esto desgraciadamente no es verdad con la mayoría de las marcas de paneles solares.

Por otro lado, y apartando los beneficios monetarios, las placas solares proporcionan grandes ventajas en términos de medioambiente, ayudando a reducir la huella de carbono que produce un hogar.

Nueva realidad fotovoltaica de España En el año 2021 tuvo lugar un cambio inesperado debido al aumento del 153% en el uso de alternativas fotovoltaicas, sobre todo en hogares. Esto supuso un ahorro importante para muchas familias.

Además, permitió que España se ubicara en el noveno lugar de los países con mayor uso de energía renovable. Sin embargo, un sector de la población aún no se ha decidido a apostar por este sistema debido al desconocimiento, lo cual impide que el país no escale posiciones y optimice sus recursos.

Para ello, Paneles Solares ofrece toda la información sobre el coste y beneficio de los módulos fotovoltaicos, al igual que acerca de su instalación y otros datos que los clientes deben conocer antes de tomar la decisión de colocar esta tecnología para su hogar.

Las dudas más frecuentes se relacionan con cuál es la mejor marca de paneles a instalar o cuál es la vida media de estos módulos solares. En este sentido, los expertos recomiendan escoger marcas premium, ya que son las que van a tener un mayor tiempo de vida útil, llegando hasta los 25 años de vida real de producción de los paneles solares.

En la página se puede encontrar más información sobre marcas como Solaria, REC, Peimar, LG, Sunpower y Panasonic. La web también ayuda a los propietarios a encontrar el instalador correcto por medio de la página de contacto.

