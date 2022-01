Infusiones de frutas de La Colonial de Ultramar Emprendedores de Hoy

Para el buen funcionamiento del organismo, hidratarse resulta fundamental, principalmente para regular la temperatura del cuerpo y para la correcta función de las células y de algunos órganos vitales como pueden ser los riñones y el corazón.

El agua es la principal fuente de hidratación. De hecho, lo recomendable es beber por lo menos unos ocho vasos al día, sin embargo, hay personas que evitan consumirla por su insípido sabor. No obstante, se puede apelar a otras opciones como las infusiones de frutas como las que comercializa la tienda online La Colonial de Ultramar. Esta cuenta con una sede física en la ciudad de Madrid y una página web con un amplio catálogo.

Infusiones de frutas de gran variedad de sabores Hay personas a las que les cuesta tomar grandes cantidades de agua y no llegan a consumir la necesaria para el organismo. Esto puede llegar a convertirse en un verdadero problema, ya que los organismos, la piel, incluso la mente, pueden deteriorarse. Una solución para hidratarse más es ingerir infusiones de frutas. En este caso, La Colonial de Ultramar ofrece una infinidad de sabores para complacer todos los gustos.

Por ejemplo, la tienda cuenta con una gran variedad de infusiones de deliciosos y exóticos sabores como la de frutas del bosque, la cual contiene sauco, uvas, flores de hibisco, moras enteras, trozos de frambuesas y cerezas deshidratadas, grosellas negras y arándanos. Por otro lado, se encuentra la infusión de yogur de mango, cuyos ingredientes son el sauco, las uvas, las flores de hibisco, el coco, el mango y el yogur desecado.

Otras de las más demandadas son la infusión de frutas del sol, que posee melón, uvas, piña, papaya y mango; la infusión de fresas y frambuesas y la infusión de melocotón. Esta última, además de su ingrediente principal, contiene manzana asada, zanahoria y coco.

¿Cuáles son los beneficios de tomar infusiones? Las infusiones tienen muchos beneficios. Uno de los principales es que son capaces de complacer los gustos de todo el mundo, por lo cual resultan la mejor opción para aquellas personas a las que les resulta más aburrido ingerir agua.

Al igual que el vital líquido, las infusiones de frutas contribuyen a la buena digestión, un punto fundamental que ayuda a que el cuerpo se mantenga sano.

Además, algo que deben saber las personas es que las infusiones frutales son capaces de saciar la sed e incluso, en ocasiones, el hambre en cualquier momento, ya sea después de realizar alguna actividad física, durante el verano, en la playa, etc.

Finalmente, las infusiones con frutas tienen un sabor muy agradable, no engordan, puesto que no contienen calorías y son totalmente saludables.

La Colonial de Ultramar también dispone de tienda online y realiza pedidos a toda España con envío gratis a partir de 45 €.

