Vuelve el Meeting de Cine El 28 de enero el Espacio Fundación Telefónica alberga de nuevo este evento donde se gesta el futuro del cine español Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 24 de enero de 2022, 12:08 h (CET) El próximo 28 de enero, tendrá lugar el IX Meeting de Cine en Madrid. Un evento creado por Talkoo Films que no ha parado de crecer desde su primera edición, pasando a ser una cita de referencia para compartir proyectos, recursos y talento entre cineastas.

"Año tras año, hemos sido testigos de cómo proyectos de todo tipo han sido favorecidos con la proyección del Meeting de Cine; guionistas han encontrado directores que se han enamorado de sus proyectos, directores han encontrado productores con quienes trabajar, productores han encontrado actores,...".



La respuesta a una necesidad común

Cuando se creó el Meeting de Cine, existían muchos eventos y coloquios con cineastas consagrados, sin embargo, no existía ningún evento creado exclusivamente para impulsar a los nuevos talentos del cine. Hacía falta un espacio en el que fomentar la colaboración, donde los cineastas pudieran compartir sus proyectos entre iguales.



"Muchos cineastas emergentes en España se encuentran perdidos a la hora de emprender su carrera profesional."



En este contexto surge el Meeting de Cine, dividido en 2 partes fundamentales: los PITCHINGS, donde 10 profesionales comparten sus proyectos, experiencias y recursos, y el NETWORKING, donde se apuesta por la colaboración y la creación de sinergias. Este año se amplía el evento a todo el día con más actividades adicionales: un PITCHING MASTERCLASS: ¿QUÉ LE FALTA A TU PROYECTO PARA LLEGAR A LA PANTALLA? y una EXPERIENCE BRAWL: ¿CÓMO EMPEZAR EN LA INDUSTRIA DEL CINE?



Los padrinos y madrinas

Cada año el evento se abre con la participación de un cineasta referente, una figura que se hace imprescindible en este evento con el objetivo de animar a los asistentes a tomar acción. En las anteriores ediciones hemos contado con padrinos como David Victori, Miguel Ángel Faura y Hugo Stuven.



Este año, el evento será amadrinado por María del Puy, que hace un año se paseaba por la alfombra roja de los Oscar en calidad de nominada. Entre sus últimos trabajos, el cortometraje "Madre", convertido ya en largo, de Rodrigo Sorogoyen, ganador del Goya y nominado a los Oscar. María ha sacado adelante también varias series documentales para visibilizar a las mujeres artistas y reivindicar los derechos LGTBI en el mundo.



Sobre los organizadores: Talkoo Films

Daniel y Marieta son dos productores audiovisuales que llevan trabajando juntos desde la adolescencia y fundaron la productora Talkoo Films. Han potenciado historias de creadores como La Vieja de Rush Smith con más de 15 millones de visitas, o “Acantilado” de Julu Martínez. Comparten la filosofía de que el artista crece en comunidad.



Ahora Daniel Villaseñor es productor en Noob del grupo Webedia, desarrollando contenidos para marcas con grandes talentos.



Marieta Caballero ha escrito un libro, Instinto cineasta, una guía para empezar en el mundo del cine. A la par que sigue con su productora, tiene el objetivo de llevar a la pantalla sus propias historias de corte social y juvenil.



Juntos organizan este evento donde se reúnen cineastas de toda España, una cita a la que no puedes faltar. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Vuelve el Meeting de Cine El 28 de enero el Espacio Fundación Telefónica alberga de nuevo este evento donde se gesta el futuro del cine español "Los últimos tres días": El hundimiento de Slobodan Milošević La miniserie aborda las últimas horas en libertad del controvertido expresidente de Serbia y Yugoslavia "Manuel Campo Vidal: Pasión por la comunicación", 50 años de periodismo en España junto a uno de sus grandes protagonistas Filmin estrena el próximo 28 de enero el documental sobre la trayectoria personal y profesional de uno de los comunicadores más relevantes de la Democracia en España “El Buen Patrón” obtiene trece nominaciones en los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos de España La película suma ya veinte nominaciones en los Premios Goya, nueve en los Premios Feroz y ha ganado dos Premios Forqué José Sacristán protagoniza el spot de los Premios Goya 2022 El Goya de Honor recorre Valencia 'vendiendo' nuestra cinematografía en esta pieza dirigida por Dani de la Torre y que se emitirá en TVE, salas de cine y Renfe