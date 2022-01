Paradores, premio al Mejor Stand y al más sostenible en Fitur ​El stand resaltó, en la reciente Feria Internacional de Turismo, los valores de la marca, centrados en el patrimonio a través de la reproducción de un claustro y una Galería-Museo Jaime Ruiz de Infante

lunes, 24 de enero de 2022, 11:43 h (CET) La compañía hotelera pública ha reeditado, por tercer año consecutivo, el premio al Stand más Sostenible, haciendo pleno en las tres ediciones que se ha otorgado este reconocimiento. Además, ha conseguido también el premio al Mejor Stand en el apartado de empresas, un galardón que ya había obtenido en el año 2020 y en ediciones anteriores.



A lo largo de la feria, el stand se convirtió en una referencia de los visitantes, que acudieron al claustro, Galería Museo y caja inmersiva buscando nuevas experiencias divertidas y distintas en esta edición de Fitur.



Para el presidente de Paradores, Pedro Saura, este reconocimiento es una evidencia más del firme compromiso de la compañía con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. "Ganar tres años consecutivos el premio al stand más sostenible no es casualidad. Es fruto del trabajo y compromiso de todo el equipo de Paradores, el reflejo de nuestra apuesta por cuidar no solo el patrimonio histórico y cultural sino también el patrimonio natural de todos los españoles", ha manifestado Saura, con cierto orgullo.

