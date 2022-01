ParkingYa! La empresa que ofrece oportunidades para invertir en aparcamientos enteros Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las opciones que ha llamado la atención de los inversores inmobiliarios es la de invertir en aparcamientos enteros debido a su principal característica: la oportunidad de obtener una buena rentabilidad a largo plazo, sin asumir demasiados riesgos y con una moderada inversión.

Por otro lado, la demanda de plazas de garaje registró un importante incremento como consecuencia de la pandemia por COVID-19, que llevó a los ciudadanos a preferir el transporte particular para evitar en la medida de lo posible las aglomeraciones públicas y el contagio.

Esta serie de acontecimientos han devuelto el foco de atención a la inversión en plazas de garaje y aparcamientos enteros a aquellos inversores que desean brindar un respaldo a su situación financiera con una gestión mínima que puede ser operada por el equipo de especialistas de ParkingYa!.

Pequeños ahorradores pueden acceder a grandes oportunidades de inversión La creciente demanda en el alquiler de plazas de garaje y aparcamientos enteros convierten a este activo en una excelente inversión que garantiza rentabilidad. A diferencia de otros tipos de inmuebles, invertir en parking es sinónimo de tranquilidad, ya que su alquiler no está sujeto a la Ley de arrendamientos Urbanos (LAU) y por lo tanto el inversor no ha de preocuparse de inquilinos morosos, puesto que con un mes de impago se anula el contrato automáticamente.

Otro factor a tener en cuenta es la aplicación de medidas por parte de las autoridades orientadas a una movilidad sostenible. Por ejemplo, normativas como la reducción de vehículos propios influyen directamente en la cantidad de plazas disponibles en la calle para aparcar. Frente a este escenario, muchos conductores prefieren alquilar una plaza de garaje para mayor tranquilidad a la hora de estacionar su vehículo.

Minimizar riesgos a la hora de invertir en plazas de garaje y aparcamientos enteros En líneas generales, invertir en este tipo de activos inmobiliarios es una buena oportunidad para conseguir altos niveles de rentabilidad por una mínima inversión. Sin embargo, es importante tener en consideración los posibles riesgos que implica esta operación.

Para invertir en una plaza de garaje suelta o aparcamiento entero el principal factor a considerar es la ubicación. Lo recomendable es elegir una zona con demanda estable de aparcamiento, aunque la ubicación no lo es todo. Asimismo, el inversor podrá mejorar la oferta si el garaje se encuentra en una primera planta y con varias salidas ubicadas en puntos estratégicos.

En cuanto a los pasos administrativos y legales, resulta conveniente contar con la asesoría de un equipo de profesionales en el área. Plataformas como ParkingYa! se encargan de cada uno de los detalles, desde el proceso de compra y venta hasta la preparación de firma en la notaría.

