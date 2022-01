Elementos clave para auditar el SEO de un sitio web en buscadores Emprendedores de Hoy

sábado, 22 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

El posicionamiento SEO es una de las ramas más importantes en lo referente a la visibilidad en internet para cualquier negocio. Esta técnica está centrada en optimizar el sitio web de cara a incrementar sus posiciones en los buscadores, siendo Google el más destacado de todos.

Esto les permite aparecer por delante de la competencia cuando alguna persona realiza una consulta en el buscador. Por lo tanto, si aparece más arriba, tendrá más opciones de visibilización.

Por este motivo, para aumentar el tráfico orgánico en buscadores, es crucial llevar a cabo previamente una auditoría SEO con el objetivo de ver la situación inicial. Se debe hacer un análisis completo a nivel On-Page (interno) y Off-Page (externo). De este modo, se identificarán los problemas más graves y los que tienen una mayor incidencia en el posicionamiento de la web. Se puede acudir a una agencia especializada en SEO como Atecnis, experta en el sector.

¿Cuáles son los puntos más importantes a analizar? Existen diversos aspectos a tener en cuenta, algunos más importantes que otros. Entre ellos, destacan los siguientes: indexación web, títulos, metadescripciones, errores de rastreo, inspección de URLs, estructura de los enlaces, usabilidad móvil, análisis de contenido, autoridad, backlinks entrantes, sitemaps, velocidad y palabras clave a posicionar. Según el tipo de web y negocio, habrá que hacer más hincapié en unos apartados u otros.

Visualizando todos estos componentes, se tendrá una situación más clara para poder avanzar y optimizar el sitio web. Es el punto de partida para sentar las bases de posicionamiento y, así, tener una ruta clara a seguir. Una vez que se conozcan los errores que tienen un sitio web, se podrá crear la estrategia correcta y centrarse en aquellos puntos más relevantes. No hacer este análisis previo perjudicará en gran medida y permitirá a la competencia destacar.

¿Qué herramientas se pueden usar para auditar una página web? En el mercado existen muchas plataformas en la nube con la capacidad para analizar los datos previamente mencionados. Entre las más relevantes, se encuentran Semrush, Ahrefs o Ubersuggest. Estas ofrecen un conjunto de datos e información muy útil de cara a ver el estado de un sitio web. Su uso requiere aprendizaje y conocimiento de la herramienta, por lo cual siempre existe la opción de acudir a una empresa SEO y ahorrar tiempo en este sentido. Además, no se deberá hacer el pago para el uso de las mismas, la agencia lo habrá hecho y se ahorrará en este coste.

El precio de una Auditoría SEO En caso de que se quiera contratar una auditoría SEO para un sitio web, el coste puede variar en función de la complejidad de la web. Otro aspecto importante es el precio que establece la propia empresa que lo va a hacer, un importe que variará según su experiencia y conocimiento. Por ejemplo, la agencia SEO que mencionábamos antes “Atecnis” tiene unos precios por auditoría SEO que empieza desde los 100 € + IVA, para sitios web pequeños. Después el importe se puede incrementar hasta los 1000 € + IVA en caso de webs mayores, como puede ser un comercio electrónico con gran cantidad de productos y páginas internas.

