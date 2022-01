6 de cada 10 españoles encuentran en la rapidez y comodidad la clave para instalar un Hogar Digital Comunicae

viernes, 21 de enero de 2022, 14:50 h (CET) También la optimización de tiempos y recursos (43%) y la conexión del 100% de todos los dispositivos del hogar a través de una "única plataforma" (41%) están bien valoradas por los españoles, según la encuesta realizada por ADT. Sostenibilidad medioambiental y ahorro energético, son funcionalidades bien valoradas para un 36% en España. Y tan sólo para el 9% de los españoles el Hogar Digital es "difícil de usar" El Hogar Digital es una realidad: la conectividad del domicilio ha llegado para quedarse. Con el fin de facilitar la supervisión, el control y la gestión integral del hogar, este tipo de tecnologías permiten aumentar la seguridad, facilita casas más confortables, ahorra energía e impulsa mejores comunicaciones. ADT, la unidad de negocio residencial de Johnson Controls Building Technologies & Solutions, desvela que el 58% de los españoles considera a la comodidad y rapidez como la ventaja principal del uso del hogar conectado, según demuestra su última encuesta* sobre la implementación del Hogar Digital en España.

Mientras que para el 43%, la optimización de tiempo y recursos sería uno de los grandes beneficios de este tipo de tecnologías, un 42% de los españoles considera importante la conexión al 100% con todos los dispositivos del hogar a través de una “única plataforma”.

“El Hogar Digital materializa varios servicios a través de la conectividad: la gestión de la vivienda, la seguridad de las personas y de las cosas, las comunicaciones y el entretenimiento, contribuyendo también a la sostenibilidad y el ahorro energético. De hecho, según nuestros datos, el 36% de los españoles considera estas dos últimas características como funcionalidades más valoradas a la hora de implementar este tipo de tecnologías”, comenta José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls.

Solamente para 1 de cada 10 españoles el hogar inteligente es “complicado de usar” y el 11% desconoce sus beneficios o no sabe bien de qué se trata.

Hogar Digital, hogar seguro y conectado

Los sistemas de seguridad y alarmas actuales han evolucionado, y desde ADT como empresa líder en alarmas, ponen ya al alcance de sus clientes Smart Security, una solución innovadora adaptada a las necesidades y requisitos de los hogares inteligentes. ADT posiciona la experiencia de cliente en el centro de su enfoque para brindar al usuario el control total de la gestión inteligente de su hogar. Una completa, fácil de usar y competitiva solución de seguridad que incluye aviso a la policía, conexión a la central de alarmas, video-inteligencia 24/7 y Geo-servicios para hacer de la vivienda o negocio lugares más seguros, inteligentes y conectados.

“En un Hogar Digital podemos controlar todo de forma remota a través de un panel de control, porque la tendencia actual es integrar todos los dispositivos en un sistema único de comunicación”, comenta Osma. “La tecnología del hogar inteligente funciona a través de una conexión de banda ancha inalámbrica. Esto hace posible establecer ‘reglas’ y ‘rutinas’, una característica común de la mayoría de los sistemas de automatización del hogar, donde el usuario puede configurar acciones para que sucedan automáticamente según la interacción con otro dispositivo inteligente, la hora del día o incluso durante un evento en su calendario”. Los hogares automatizados pueden incluir tecnología de última generación en casi todas las habitaciones, según las tareas que se desee digitalizar.

Entre las principales funcionalidades, el verdadero Hogar Digital permite interacciones dinámicas con el usuario, bajo un sistema muy amigable que posibilita la integración total de las comunicaciones: WiFi, 4G, Bluethoot, ZWave y PowerG, entre otros.

“En un Hogar Digital, como el que ofrece ADT Smart Security, podemos controlar quien entra y sale de casa, automatizar el encendido y apagado de luces, el cierre y apertura de puertas, controlar la temperatura de forma automática y sobre todo, asegurarnos de que nuestros seres queridos están protegidos y a salvo, gracias a los servicios de asistencia a mayores y el control del CRA (Central Receptora de Alarmas) que monitoriza el hogar de forma remota, pudiendo dar aviso en caso de intrusión o incendio, por ejemplo”, concluye Osma.

(*) Datos pertenecientes a la segunda edición del "Estudio sobre Seguridad y Hogar Digital", llevado a cabo en España durante el último trimestre de 2021 sobre un panel de +500 individuos de universo de población general española de hombres y mujeres mayores de 25 años, a través de empresa independiente de estudios y sondeos de mercado para ADT, la unidad de negocio residencial de Johnson Controls Building Technologies & Solutions.

