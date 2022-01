Oportunidad de negocio inmobiliario con Netek Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de enero de 2022, 12:15 h (CET)

La crisis que atraviesa el planeta a causa del COVID-19 ha acelerado la transformación de diversas áreas, como es el caso del sector inmobiliario. Actualmente, no es necesario salir de casa para ir en búsqueda de un inmueble; por medio de internet, es posible encontrar variedad de propiedades.

Esto ocurre gracias a la digitalización del negocio inmobiliario, lo que ha impulsado a los agentes a la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, no siempre poseen las herramientas para cumplir con éxito su labor. Gracias a compañías que ofrecen servicios de la mano de un asesor inmobiliario, como Netek, los agentes tienen la oportunidad de desarrollar su negocio de manera independiente.

Sacar partido a la tecnología para impulsar el negocio inmobiliario Los equipos tecnológicos con acceso a internet sirven como medio de información masiva para lograr un mayor alcance en cuanto al negocio inmobiliario. Por ello, el uso de redes sociales y portales inmobiliarios se han transformado en herramientas indispensables para tener un mayor impacto. La adopción de esta tecnología es un recurso importante para quienes quieren sobresalir en esta área.

Para algunos agentes, esto ha facilitado el trabajo desde casa, dando oportunidad de compartir información con sus clientes de manera inmediata. Además, a través de los medios digitales, los asesores inmobiliarios pueden estar en constante comunicación para resolver todas las inquietudes de los compradores.

Las herramientas de Netek para los agentes inmobiliarios independientes Netek es una red de asesores inmobiliarios independientes que les brinda la oportunidad de ser sus propios jefes, sin ataduras ni horarios. Tiene un sistema de formación para que los asesores estén correctamente documentados. Esto incluye un seguimiento por medio de telefonía con un gestor personal e instrucción continua. Trabajan en áreas que el corredor de bienes raíces necesita reforzar, de manera personalizada. Además, tienen a su disposición todos los documentos necesarios para cada actividad. Ya sea contratos de compraventa, partes de visita, contrato de arras, encargos de venta u otros.

En vista de que el 95 % de las personas buscan inmuebles por internet, Netek brinda la posibilidad de hacer publicaciones en los portales web más visitados. Con esto, se logra una mayor visibilidad, encontrando rápidamente compradores potenciales. Otro aspecto importante es una buena presencia comercial. Netek proporciona el diseño de tarjetas de presentación, carteles o flyers, todo ello empleando las herramientas de marketing adecuadas.

Netek ofrece una gran oportunidad de negocio inmobiliario con una alta remuneración, que va a depender de las ventas del agente. Brinda la posibilidad de obtener del 80 % al 100 % de las comisiones generadas. Esta red de agentes inmobiliarios independientes proporciona excelentes herramientas para el trabajo desde casa. Ayudan a los asesores a potenciar el desarrollo de su carrera profesional, obteniendo apoyo y remuneración económica, sin dejar de ser sus propios jefes.

