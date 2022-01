El Forex Trading: una nueva fuente de ingresos Gracias a las nuevas tecnologías, el mercado del Forex es accesible a todo el que quiera hacer uso de él Redacción

viernes, 21 de enero de 2022, 12:03 h (CET) El Forex (Forex exchange) es el mercado de divisas que refleja el valor de una divisa frente a otra mediante el establecimiento de un tipo de cambio en constante fluctuación. Es el segundo mercado financiero más grande del planeta, detrás de las tasas de interés, y opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, por lo que su importancia es enorme.

Un mercado reciente con una larga Historia

Aunque las transacciones en Forex como método de ingresos instantáneos sean una novedad, en su sentido más básico, el mercado de divisas existe desde hace décadas. Las personas siempre han comerciado intercambiado divisas para comprar bienes y servicios. No obstante, el mercado de divisas, tal como lo entendemos hoy, es un invento relativamente moderno. Desde la caída del acuerdo Bretton Woods a finales de 1971 se permitió un flujo libre de monedas, desde entonces, los valores de las mismas varían en función de la demanda y la circulación.



A día de hoy los bancos comerciales y de inversión realizan la mayoría de las transacciones en los mercados de divisas en nombre de sus clientes, sin embargo, cualquier persona con un teléfono móvil u ordenador puede realizar dichas operaciones.

Un mercado al alcance de todos

Gracias a las nuevas tecnologías, el mercado del Forex es accesible a todo el que quiera hacer uso de él. Para realizar operaciones de trading, primero debemos contar con una plataforma que satisfaga nuestras demandas y necesidades. Disponemos de un amplio abanico de opciones y las más interesantes son aquellas que nos proporcionan herramientas de análisis detalladas.

Una de las herramientas más útiles en este sentido son los Brokers, existe un extenso listado de brokers con mt5 con los que interactuar. Se caracterizan por un uso sencillo e interactivo sin renunciar a información que puede resultar valiosa. Gracias a la aplicación, es posible monitorear en tiempo real la evolución de las monedas de los diferentes sistemas financieros y, con esta información, se pueden tomar mejores decisiones.

Los tips esenciales para principiantes

El intercambio de divisas es complejo por lo que puede parecer arriesgado. Debemos empezar por comprender que es un mercado escasamente regulado, lo que nos brinda una serie de ventajas siempre y cuando sepamos hacer uso de las mismas. El Forex Trading está constituido por todos los bancos que negocian entre sí a nivel mundial. Son ellos los que determinan y aceptan los riesgos de comerciar con la moneda. ¿Qué significa eso? Significa que el único factor que puede intervenir en la fluctuación del valor es la oferta y la demanda sin que intermedien posibles legislaciones estatales que desestabilicen la fluctuación natural. La falta de normas no es un problema pues teniendo en cuenta que los flujos comerciales dentro del sistema son inmensos, es casi imposible que actores deshonestos influyan en el precio de una moneda.



Ahora bien, a menor escala el funcionamiento es infinitamente más sencillo y con una sólida base de conceptos esenciales podremos comenzar a realizar nuestras primeras transacciones. Es por lo tanto fundamental:

1. Familiarizarse con el mercado: entender la fluctuación de divisas y el funcionamiento de la oferta y la demanda. 2. Crear una cuenta de Broker: a través de las aplicaciones disponibles en su smartphone de Brokers MT5 3. Desarrollar un método de intercambio: establecer en función de las circunstancias de cada uno la cantidad de dinero que se quiere invertir y los plazos en los que se quiere recuperar y ganar beneficios.

