¿Qué cualidades debe tener un intérprete?, por Enai E-Consulting Internacional

viernes, 21 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Ser intérprete de idiomas no solo consiste en tener un buen conocimiento de otro idioma o ser bilingüe. Para ello se deben tener una serie de características que permitan prestar un servicio de calidad, ya que una mala gestión podría arruinar una situación de vital importancia para una empresa relacionada con negociaciones, acuerdos o algún cierre de ventas.

Los intérpretes de Enai E-Consulting Internacional son muy requeridos en la ciudad de Madrid, ya que se caracterizan por tener dominio absoluto de varios idiomas así como de un equipo de profesionales expertos. Además, tienen una preparación previa para garantizar un resultado final de calidad.

Las cualidades que debe tener un buen intérprete Una de las cualidades fundamentales con la que todo intérprete debe contar es, con un amplio conocimiento del segundo idioma basado en un correcto dominio de la gramática, la sintáctica y la fonética de este. También debe tener conocimiento sobre los cambios de registro, ya que cada idioma tiene sus expresiones propias de cada cultura y conocerlas asegurará una interpretación más acertada.

Otra característica que un buen intérprete debe dominar es la gran capacidad de análisis. En ocasiones, si se está prestando un servicio de una sesión en vivo, le puede corresponder tomar decisiones de traducción con muy poco margen de tiempo, por lo que se requiere de su actuación rápida, eficaz y precisa.

Esto conlleva tener una tercera cualidad, una buena capacidad de síntesis, ya que al recibir gran cantidad de información en poco tiempo, el intérprete debe ser capaz de extraer lo más importante del discurso y exponerlo de forma clara al interlocutor.

La importancia de la imagen del intérprete Cuando el intérprete presta sus servicios en un evento en vivo donde se concentran cierto número de personas, se debe prestar atención a la imagen que da.

Su imagen debe pasar inadvertida, no debe llamar la atención, razón por la que debe utilizar una vestimenta protocolaria que vaya acorde a la situación y mantener una postura y una actitud que no desvíe la atención de las personalidades importantes del evento.

Debe tener en cuenta que su servicio solo está enfocado en interpretar el mensaje de una persona, razón por la que es fundamental tener una buena dicción y un tono de voz agradable, ni muy agudo ni muy grave, que sea de agrado para quienes están en el evento. También debe ser un experimentado orador que esté acostumbrado a su exposición en público, dejando de lado los nervios y el miedo escénico. De la misma manera, debe tener capacidad para improvisar en caso de que surja algún imprevisto.

Los intérpretes de Enai E-Consulting Internacional reúnen todas estas cualidades, razón por la que han logrado ser una empresa de referencia dentro de la capital.

