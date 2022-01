Cientos de figuras Funko Pop disponibles en decompras365.com Emprendedores de Hoy

Figuritas con grandes cabezas y pequeños cuerpos se han convertido en la tendencia del año, pues representan miles de personajes de series y películas famosas. La fiebre por las figuras Funko Pop surgió en el año 2010, aproximadamente, cuando se presentaron al público por primera vez en la Comic-Con de San Diego. Desde entonces, han dado la vuelta al mundo y ya pueden encontrarse en algún rincón de cualquier habitación.

En decompras365.com disponen de una gran variedad de personajes para elegir.

Una idea del siglo pasado con más vigencia que nunca La pasión que han generado estas simpáticas figuras en varias generaciones, se refleja en cifras exactas pues, hoy en día, los Funko Pop tienen más de 18.000 referencias en el mercado. Cada día son más los aficionados de programas de televisión, películas y cómics que exhiben en sus estanterías sus Funkos favoritos. Caracterizados por su tamaño pequeño, su gran cabeza y sus ojos saltones, estos muñecos tienen similitudes con las caricaturas de la televisión oriental, lo cual da cierto aire infantil y amigable a estos personajes.

La empresa creadora nació en Estados Unidos en el año 1998 y su nombre es producto de un juego de palabras con los términos “fun” (diversión) y “company” (compañía). Sin embargo, no fue hasta después de 20 años que empezaron a convertirse en una sensación a nivel mundial. En la actualidad, esta empresa cuenta con más de 600 licencias activas, destacando acuerdos establecidos con grandes compañías de entretenimiento como Sony, Disney, Marvel o DC Cómics.

Los Funkos han llegado para quedarse El eslogan de la compañía dice “todos somos fans de algo”, el cual es muy acertado, ya que Funko ha sabido sacar provecho del fanatismo de las personas por los programas de entretenimiento, convirtiendo a sus personajes favoritos en productos coleccionables. En España, los precios oscilan entre los 10 y 15 euros, aproximadamente, y figuran entre los más vendidos en las principales plataformas de marketplace. Sin embargo, la fiebre por la adquisición de los Funko Pop ha transcendido las fronteras de los países, haciendo que los coleccionistas del mundo lleguen a pagar cantidades muy elevadas por los muñecos más exclusivos de esta compañía. Los Funko Pop han demostrado que no han venido como una moda pasajera, sino que han llegado para quedarse y continuar creciendo.

Estas figuras pueden adquirirse en la web decompras365.com, una tienda online que dispone de más de 750 referencias y con precios asequibles en comparación con los establecidos en el mercado.

