Taller de chapa y pintura en Ripollet especialista en pintura de vehículos industriales Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 17:05 h (CET)

Es habitual que un vehículo industrial sufra cierto deterioro debido a su exposición a las agresiones externas, rayadas y golpes en las tareas comunes de carga y descarga.

Aún siendo un vehículo nuevo o seminuevo, el vehículo puede presentar muchas imperfecciones que se agravan con el tiempo y que pueden llegar a influir en el correcto funcionamiento del vehículo o en la seguridad de las mercancías transportadas. Además, esto puede dar una imagen muy mala de la empresa propietaria del vehículo o del profesional del transporte, si es autónomo.

En Vagen Motorcuentan con un gran equipo de expertos en las técnicas de reparación de plancha y pintura de vehículos industriales y de particulares, lo cual queda acreditado por ser taller de confianza de las grandes compañías aseguradoras y de renting. Además, son especialistas en la restauración y rehabilitación de todo tipo vehículos, tanto del interior: (plásticos, tapizados, guarnecidos de techos), como del exterior: chasis y muy especialmente en la reparación de faros y paragolpes. Esta empresa dispone de elevadores y cabinas de pintura de grandes dimensiones, especiales para trabajos en vehículos industriales,razón por la cual se ha convertido en uno de los talleres de referencia en la zona de Ripollet y Cerdanyola del Vallès.

Expertos que garantizan los mejores resultados Cuando los propietarios de los vehículos deciden realizar alguna reparación, siempre tratan de hacerlo en un lugar que les genere confianza, en donde reciban la mejor atención personalizada y que cuente con personas que tengan la experiencia necesaria para garantizar un resultado final de calidad. La reparación de chapa y pintura de un vehículo requiere de la aplicación de las técnicas y procesos adecuados, estos son la clave para garantizar la calidad de la reparación. Cuando se utilizan procedimientos no adecuados, los problemas se evidencian en las diferencias de color y, con el tacto, puede notarse que la pintura pierde densidad en determinados puntos, con una textura rugosa o porosa al pasar la mano sobre estas zonas. Otro aspecto a considerar es la calidad de la pintura que se utiliza, por ello, es necesario tener en cuenta al momento de seleccionar el taller que va a encargarse de ello, que trabajen con materiales de la más alta calidad para obtener el mejor resultado.

Servicios de reparación integral Los propietarios de un vehículo, y más aún los responsables de flotas de vehículos, conocen la importancia de su mantenimiento a nivel integral. En Vagen Motor no solo son especialistas en pintura, también ofrecen varios servicios que optimizan el funcionamiento de los vehículos, utilizando piezas de recambios oficiales o con las mejores marcas alternativas. Algunos de estos servicios son: la comprobación de la presión y el estado de los neumáticos, verificación y ajuste de las correas de accionamiento y tensión, chequeo de los niveles de aceite o la consulta del estado de las unidades de memoria electrónicas, entre otros. Estos trabajos son realizados por su equipo de mecánicos, altamente cualificados. Reconociendo la importancia que tiene el desempeño de un mecánico en la revisión y reparación de los coches, han seleccionado un equipo profesional, en constante formación, que garantiza los mejores resultados para sus clientes, ofreciendo una muy buena relación calidad-precio en relación con otros talleres de la zona de Ripollet y Cerdanyola del Vallès.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.