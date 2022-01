Let´s Be Influenced, requisitos para formar parte de una agencia de influencers Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 12:15 h (CET)

Finaliza un año maravilloso para elinfluencer marketing, marcado por la confianza de los anunciantes y un crecimiento de más de un 100 %. Es un hecho que el marketing de influencia continuará en auge, siendo uno de los servicios más demandados por las compañías desde el año de la pandemia.

Let´s Be Influenced, la agencia de estrategia digital 360º y de representación de influencers, no ha dejado de crecer desde su nacimiento en 2018, contando a día de hoy con más de 70 talentos en exclusiva.

El potencial de los influencers en las estrategias de marketing La comunicación en las redes sociales se encuentra a otro nivel gracias a los influencers, los cuales consiguen visibilidad, tráfico web, ventas y mucho más rendimiento de manera orgánica, aunque la clave del éxito la tiene Let´s Be Influenced. La agencia de éxito cuenta qué cualidades debe tener un perfil y qué es lo que realmente se valora a la hora de elegir un perfil para formar parte de su equipo.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir a un influencer En primer lugar, el engagement rate. Tener un porcentaje de engagement alto será la clave para mostrar interés en el perfil. Será la cifra determinante para saber si el influencer funciona en redes sociales y su capacidad para interactuar con su comunidad. Por otro lado, el crecimiento de los últimos 6 meses positivo. Es muy importante que la progresión de los perfiles durante los últimos meses haya sido positiva y hayan mejorado sus estadísticas, esto significa que el perfil va por buen camino.

Además de la identificación con la audiencia. En ese sentido, los influencers deben ser muy conscientes del valor de la audiencia en su trabajo, por lo que deberán hacer sentirles identificados con sus experiencias, vivencias, rutina, etc. Es fundamental escucharles y tenerles en cuenta.

En este mismo caso, también se analiza que el porcentaje mayoritario sea de audiencia española. Se trata de una de las estadísticas más importantes de un perfil, ya que garantiza unos buenos resultados en las campañas en España y muestra a la audiencia que realmente llegará.

Otros factores son la diversidad, el interés en todo tipo de influencers, diferentes estilos, edades, vidas, hobbies, etc. La variedad en los talentos es una ventaja y garantiza la pluralidad en el equipo para que las marcas puedan escoger el perfil que mejor se adapte a ellos.

Asimismo se analizan los valores afines a la compañía. Los influencers que pertenezcan al equipo formarán parte de una familia, en la que se trabajará a diario para sacar lo mejor de cada uno. Por lo que es un fundamental compartir los mismos valores y compromisos.

Es importante tener constancia diaria en las redes. Las personas constantes con su trabajo, más pasionales y exigentes son los que conseguirán los resultados esperados. Es uno de los requisitos más importantes para conseguir las metas como influencer y sobre todo, para que los anunciantes vean en una inversión gracias al trabajo de calidad.

Para terminar, la calidad de contenidos y el nicho definido serán otros dos aspectos a considerar. En el primer caso, la calidad salta a la vista en cuanto se visita un perfil. A pesar de que se pueda mejorar con unas buenas pautas por parte de la agencia, crear contenidos de calidad, historias con sentido, tratar temas interesantes y al mismo tiempo crearlo estéticamente atractivo será fundamental. En el segundo caso, ganarse una comunidad determinada es una de los puntos más importantes para conseguir los objetivos esperados. Es una ventaja conocer a tu audiencia y saber cuál es el contenido que puede encajar con ellos.

