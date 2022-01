La transformación digital de las empresas de la mano de JSM Consultoría Tecnológica Emprendedores de Hoy

La migración de los procesos manuales a la tecnología digital junto a la puesta en marcha de una serie de procesos, metodologías y herramientas tecnológicas se conoce como transformación digital. Su objetivo es que la tecnología haga el trabajo más sustancioso y eficiente, fomentando un incremento en los ingresos y productividad, mejorando la atención de clientes y empleados, control de costes y agilización de procesos de compra-producción-venta, trabajando en cualquier momento y desde cualquier sitio, casa, hoteles, etc.

El teletrabajo está dentro de la transformación digital, es una modalidad de trabajo a distancia que ha sido incorporada por muchas empresas por distintos factores, aumento de productividad, conciliación laboral-familiar, reducción de costes. Esta modalidad puede ser implementada en el modelo de negocio de cualquier compañía haciendo un análisis del parque informático que dispone la empresa y de qué empleados pueden realizar esta labor y las maneras para brindar ayuda, motivación y comodidad en el proceso.

Para ello, JSM Inforedes es una empresa que ofrece servicios informáticos en toda Catalunya, ha ayudado a muchos negocios en España a realizar una transformación digital correcta y efectiva.

¿Están las empresas preparadas para el teletrabajo en España? Las empresas suelen implementar el teletrabajo en su modelo de negocio sin antes evaluar cuáles serán los perfiles de empleados que podrán realizar este tipo de labor según su puesto laboral. Sin embargo, es fundamental que la ausencia del trabajador en la oficina no afecte de alguna manera la actividad laboral de alguno de sus compañeros o de todo un personal. Además, es necesario la realización del estudio de los equipos para determinar si los empleados cuentan con los equipos adecuados para trabajar desde casa, hoteles… De igual forma, es necesario conocer si los empleados controlan las tecnologías de comunicación y redes sociales, que serán cruciales para llevar a cabo los proyectos de forma efectiva. JSM Inforedes ayuda a las compañías a evaluar y ejecutar cada uno de estos procesos con el objetivo de determinar si su negocio está o no preparado para operar bajo la modalidad de teletrabajo.

Razones por las que confiar la implementación del teletrabajo en una empresa a JSM Consultoría Tecnológica JSM Inforedes es una compañía que durante años ha ofrecido servicios de transformación digital y consultoría tecnológica, ayudando a las empresas a crecer en el mundo del IT. Para lograrlo, cuenta con profesionales informáticos y del sector de la tecnología que saben cuáles son los procesos más ágiles y efectivos para elevar a los pequeños y grandes negocios en el ámbito digital. Estos también ayudan en la implementación del teletrabajo, una modalidad laboral que se ha vuelto cada vez más imprescindible en la actualidad. Su objetivo es ayudar a sus clientes a evaluar la capacidad de trabajo a distancia, antes de implementar dicha modalidad. De igual forma, brindan tips y consejos que serán de gran ayuda para llevar a cabo un teletrabajo óptimo que no afecte de alguna manera la productividad de la empresa y el resto de empleados.

Con sede en Mataró, JSM Consultoría Tecnológica- JSM Inforedes asesora a empresas que busquen de forma efectiva implementar el teletrabajo en su modelo de negocio.

