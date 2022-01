Paracaidismo que recupera alas de libertad post COVID con iJump Comunicae

miércoles, 19 de enero de 2022, 19:02 h (CET) Adrenalina desatada para volver a sentirse libre tras las restricciones sufridas, saltando en paracaídas en un entorno paradisiaco. Es hora de experimentar nuevas sensaciones sobrevolando Gran Canaria y liberar la tensión generada por el estrés que ha causado la COVID La libertad de las personas de todos los rincones del mundo se ha visto coartada, en gran medida, como consecuencia de la COVID y las

restricciones impuestas. Ahora es momento de recomponer alas y echarse a volar en un entorno idílico para desatar la adrenalina y liberar toda la tensión acumulada.

Saltos en paracaídas en Gran Canaria

iJump ofrece una experiencia sinigual saltando en paracaídas desde un avión para planear sobre la paradisiaca isla de Gran Canaria. Una actividad para disfrutar desde las más altas velocidades en caída libre hasta vistas absolutamente privilegiadas a una altura a la que el ser humano no es capaz de llegar si no es de esta manera.

Es hora de vivir los contrastes repentinos que ofrece el excitante descenso en caída libre y su posterior vuelo en el paracaídas; una actividad cada vez más popular. Saltar desde las alturas, surcar los cielos, superar nuevas barreras y vencer miedos son algunos de los objetivos que se hacen realidad.

Una experiencia inmortalizada para siempre

Realizar actividades extraordinarias debería ser sinónimo de llevarse un recuerdo para toda la vida y que nunca se borrará. Gozar de un paisaje con excelentes vistas al océano, las montañas y las playas es la prioridad de cada persona que salta con iJump, e inmortalizar el momento, una de las diversas facilidades que se ofrecen con el servicio.

Las celebraciones más especiales

Los aniversarios, los cumpleaños o las despedidas de soltero se convierten en planes aún más especiales aprovechando estas ocasiones tan señaladas en todos los calendarios, probando por primera vez o repitiendo un salto en paracaídas. Con la miel en los labios no hay quien se resista a subir al avión y vivir una caída libre a más de 200 km/h.

No son pocas las razones que impulsan a personas de diferentes partes del mundo a aventurarse a conocer los cielos en primera persona, pero sentir esa sensación de libertad después de tantas limitaciones es uno de los motivos principales a destacar, sin

duda.

