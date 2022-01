Cinco nuevas herramientas inteligentes imprescindibles que mejorarán el seguimiento de medios Emprendedores de Hoy

“Tiers”, “Grouping”, “Url Tracking” o “speech to text” son conceptos ya indispensables para entender y analizar la presencia y reputación de marca.

Madrid, 19/01/2022.- La inteligencia artificial y el Big Data en el seguimiento de medios facilitan sustancialmente el trabajo de los equipos profesionales de comunicación. Entre sus múltiples beneficios que aportan a los usuarios de Hallon se encuentran el ahorro de tiempo, la optimización en organización de la información, la realización de búsquedas más precisas y eficaces y un enriquecimiento de los análisis de medios a través de mejores KPIs. Los ejemplos más interesantes de herramientas innovadoras que ya utiliza Hallon y que están basadas en estas tecnologías son:

Tiers de medios Los contenidos incluidos en el seguimiento de medios se pueden organizar en función de la importancia que el cliente asigne a cada medio de comunicación. Gracias a la aplicación de tecnologías de última generación, se pueden ordenar las noticias incluyendo primero aquellas que pertenezcan a los tiers más prioritarios y, a continuación, el resto de informaciones.Los tiers también pueden utilizarse para mejorar la segmentación de los análisis al generar informes segmentados por el nivel de importancia que tenga cada publicación para el cliente. Además, los tiers tendrán impacto en el cálculo del valor de comunicación, cuya ponderación se realizará, entre otros parámetros, según el grado de importancia que haya determinado el cliente para cada medio.

Grouping Cuando una noticia se publica en agencias de noticias o en cabeceras de un mismo grupo editorial se repite en el seguimiento de medios, provocando varios impactos idénticos con valor cuantitativo, pero muy escaso valor añadido a nivel cualitativo. Esta herramienta agrupa las noticias que tratan sobre un mismo asunto o que contengan un contenido idéntico. Lejos de comparar exclusivamente los titulares, esta herramienta analiza el texto completo y determina el grado de similitud que hay entre dos o más noticias. Dependiendo del umbral que se haya configurado para cada tema o pauta, el sistema las agrupará de una u otra forma. Esta funcionalidad también se aplica a las alertas enviadas por correo electrónico, facilitando así una mejor organización y presentación más compacta de los resultados.

Url Tracking Mediante la integración de la plataforma de seguimiento de medios con la API de Twitter, se puede conocer el número de veces que la url de una noticia digital ha sido compartida en esta red social y los posts que se han generado a partir de la misma. Esta trazabilidad de las noticias digitales en redes sociales se hace en tiempo real y determina la viralidad que han tenido en Twitter, lo que permite a los equipos de comunicación poder anticiparse o reaccionar más rápidamente a las crisis que surjan.

Speech to text La tecnología utilizada para el reconocimiento automático del habla, también conocida por ASR (automatic speech recognition), se basa en técnicas de inteligencia artificial para interpretar y transcribir el contenido de audio en radio y televisión en varios idiomas. Esta avanzada tecnología permite, además, identificar a los portavoces y oradores. Su transcripción en tiempo real facilita la monitorización de las palabras clave.

Sentimiento automático Esta herramienta permite, mediante técnicas de inteligencia artificial y análisis semántico, la calificación automática de las noticias como positivas, negativas o neutras. La principal característica de esta función es que, en el análisis del sentimiento, se da mayor peso a las áreas del texto que están próximas a las pautas o palabras clave localizadas. El sistema está dotado de la suficiente inteligencia para distinguir qué términos o calificativos se aplican a las palabras clave del cliente y cuáles se refieren a otros asuntos. Al igual que otras herramientas que utilizan inteligencia artificial, el sistema se retroalimenta de las correcciones que se hagan sobre el mismo e intenta mejorar su precisión de forma continua.

