Los 5 lugares que no se debe perder un visitante en Sevilla Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Sevilla se ha consolidado como uno de los mejores destinos turísticos a visitar en España por su riqueza artística e histórica. Muchos visitantes coinciden en que es una ciudad que deja huella. De todos modos, se recomienda conocerla acompañado de un profesional que ofrezca los detalles más interesantes de cada rincón.

José Manuel es guía turístico de Sevilla y fundador de Tu Guía de Sevilla, una página web que ofrece visitas guiadas a los puntos más atractivos de la zona. Con su conocimiento y compromiso, este guía ofrece a los visitantes de la localidad una inolvidable experiencia.

Top 5 de sitios turísticos en Sevilla Esta ciudad es una de las más hermosas y especiales de toda España. Desprende color, arte y alegría a quienes tienen el placer de visitarla. Debido a sus grandes monumentos y la belleza de sus paisajes, Tu Guía de Sevilla recomienda 5 lugares que no se puede perder un visitante de Sevilla.

Catedral y Giralda Conocida como el templo gótico más grande del mundo, esta estructura es un mundo de arte y belleza única. El turista puede deleitarse con las pinturas, imágenes, sepulcros y joyas en exhibición. Entre sus principales atractivos se encuentra la tumba de Cristóbal Colón, cuyos símbolos y misterios son seductores para los turistas, o el mayor retablo de la cristiandad. Además, al subir a la Giralda se obtiene una vista espléndida de toda la ciudad. Un sitio que vale la pena visitar.

Real Alcázar Otro atractivo monumental de la ciudad de Sevilla es este palacio real, el más antiguo de Europa. Su belleza arquitectónica abarca más de 1.000 años de historia y en él se pueden contemplar vestigios de arte islámico y cristiano. Su variedad de jardines son ejemplos claros de las arquitecturas de todas las épocas. La belleza del lugar ha captado la atención de grandes productores cinematográficos, siendo usadas sus instalaciones como escenarios de series y películas.

Plaza de España y su entorno Este es el edificio más grande construido en la ciudad en el siglo XX. Enclavado en el Parque de María Luisa, es uno de los mejores ejemplos de azulejería trianera. Con sus 50.000 metros cuadrados esta obra del arquitecto Aníbal González causa gran impacto a quienes visitan.

Barrio de Santa Cruz Cercano a la Catedral y el Alcázar, este barrio es el sitio perfecto para realizar un paseo. Sus calles estrechas y pintorescas, herencia de la antigua judería, son características de la cultura sevillana. Un buen lugar para expandir la mente y disfrutar el paisaje.

Triana Situado al otro lado del río Guadalquivir, Triana ha sido barrio de marineros, pescadores, flamencos, ceramistas y alfareros. Es de gran atracción para los turistas por su vista al río, su mercado y las ventas de azulejos sevillanos. Un sitio lleno de personalidad, de historia y una de las especialidades de Tu Guía de Sevilla.

Para salir de la rutina o liberar estrés un viaje siempre es buena opción. Con las visitas guiadas de Tu Guía de Sevilla los visitantes tienen una visión más amplia de la historia y cultura de este rincón del mundo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.