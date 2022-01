El nuevo cuento original de Olga Jarque Gago, su valor educativo y lo que aporta a padres y niños Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

La lectura de cuentos infantiles es una tradición que no debe faltar en la crianza de los niños. Se trata de una práctica recomendada por profesionales de la educación, ya que ayuda a desarrollar múltiples destrezas.

Para Olga Jarque Gago, autora del cuento ¿Sabes qué…? Tengo un superpoder, del proyecto Quindy-mu, cada niño posee habilidades excepcionales y un potencial infinito que espera ser sacado a flote. En este sentido, es responsabilidad de los padres encaminar esas virtudes para que puedan ser capaces de alcanzar sus más grandes deseos.

Este cuento original de inteligencias múltiples es una combinación de e-book con audiolibro, porque une el formato de texto con efectos de música y sonidos.

Un cuento digital que enseña y entretiene La teoría de las inteligencias múltiples es el foco principal de este cuento digital para niños, donde sus 8 personajes representan inteligencias diferentes y deben unirse para cumplir un reto en tan solo 24 horas, uniendo cada una de sus habilidades.

La temática del cuento es una representación didáctica y entretenida de la teoría de las inteligencias múltiples elaborada por Howard Gardner, que clasifica las diferentes inteligencias en lingüísticoverbal, lógica matemática, espacial, kinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Precisamente, son cada una de estas capacidades las que identifican a los 8 protagonistas del cuento.

Leer desde temprana edad o escuchar historias leídas por otros puede ser una excelente actividad para inculcar a los niños el gusto por la lectura. A través de esta historia, los niños disfrutarán de un momento divertido al mismo tiempo que aprenderán sobre el infinito potencial de la mente humana.

Un cuento para niños con formato novedoso En el mercado, existe una gran oferta de e-books y audiolibros, pero no de libros que se pueden leer y escuchar a la vez. El cuento digital para niños de Olga Jarque Gago está disponible en su web www.quindy-mu.es, al completar la compra, se obtiene un enlace y un código que contiene esta historia con efectos de sonido, de voz y música.

El formato innovador de este cuento digital hace que resulte atractivo para niños de todas las edades, desde los que están iniciando el aprendizaje de la lectura hasta los que ya cuentan con una mejor desenvoltura.

Un cuento infantil digital del proyecto Quindy-mu, puede ser un excelente regalo para entretenerse de forma educativa. Asimismo, este tipo de actividad les ayuda a mejorar su forma de expresar sus sentimientos y emociones, perfeccionar su ortografía, ampliar su vocabulario, identificar valores y descubrir cuáles son sus sueños.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.