Odontología de vanguardia con el Dr. Ismael Soriano, el plasma rico en plaquetas

martes, 18 de enero de 2022, 18:24 h (CET)

El plasma rico en plaquetas (PRP) es uno de los más avanzados y provechosos recursos de la cirugía moderna y de la odontología de vanguardia. Este plasma que se extrae del mismo paciente contiene una alta concentración de plaquetas. Aplicado en las áreas intervenidas logra una aceleración importante en los tiempos de recuperación.

La razón de sus beneficios es que las plaquetas que contiene el plasma son las células que aportan múltiples factores de crecimiento. Estas tienen una incidencia directa para estimular la respuesta de los tejidos dañados en función de su reparación. A mayor cantidad de plaquetas, más rapidez en la cicatrización.

El Dr. Ismael Soriano recurre al plasma rico en plaquetas La utilización del plasma rico en plaquetas como elemento fundamental de las técnicas aplicadas a la odontología constituye un importante avance. El doctor Ismael Soriano es uno de sus principales exponentes en la medicina odontológica española y un implantólogo experto. Como director en el Centro de Formación en Implantología lo considera uno de los aspectos más importantes que tiene que dominar todo profesional.

El plasma rico en plaquetas o PRP, como también se le conoce, es un avanzado método para acelerar los procesos de convalecencia en los pacientes. Contribuye sensiblemente a disminuir los costes de hospitalización y de medicina regenerativa. El PRP es un material autólogo porque se extrae de la sangre del propio paciente, lo que disminuye a cero la posibilidad de reacciones de rechazo tras su aplicación.

Otra ventaja que tiene esta sustancia es que al ser autólogo no hay riesgo de contagio de ninguna enfermedad. Por ello, es utilizado no solo en la odontología, sino también en los campos de la cirugía mamaria, cardíaca, ortopédica, reconstructiva y la dermatología. Dentro del campo de la odontología es muy beneficiosa para la cirugía oral y maxilofacial.

El PRP para los implantólogos en formación En el Centro de Formación en Implantología del doctor Ismael Soriano, el PRP es considerado como una técnica avanzada. Los profesionales en formación tienen la oportunidad de observar su aplicación sobre pacientes reales. De esta manera, pueden valorar su evolución y apreciar como actúa sobre el proceso de cicatrización.

El doctor Soriano dice que en este centro el uso de este método es parte fundamental de las intervenciones quirúrgicas que se les practican a los pacientes. Es un procedimiento que aplican desde hace varios años. Para garantizar el éxito, han conformado un equipo técnico de última tecnología y un protocolo de manejo estricto de todas las muestras.

Este profesional cuenta con un doctorado Cum Laude en Odontología, un máster en Cirugía e Implantología oral y es director de cursos de implantología. Recuerda que el éxito en el uso del PRP depende de un manejo profesional de las muestras y un correcto centrifugado. La oportuna aplicación de las plaquetas redundará en beneficios inmediatos para el tratamiento de recuperación y cicatrización.

