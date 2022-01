La gran calidad de los trasplantes de la clínica de la Dra. Ximena Vila Emprendedores de Hoy

El trasplante capilar se ha consolidado como el proceso quirúrgico que permite a las personas recuperar no solo su cabello, sino también su autoestima. Para conseguir resultados óptimos hay que someterse a una técnica actualizada como la FUE manual. La persona estará despierta en todo momento, ya que este procedimiento se lleva a cabo con anestesia local. Al acabar, el paciente no tendrá ningún tipo de cicatriz y obtendrá resultados naturales.

En la clínica de la Dra. Ximena Vila cuentan con equipos y especialistas capacitados para aplicar dicho procedimiento con la garantía de que los resultados serán los solicitados.

Clínica Ximena Vila: diferente por su calidad La clínica Ximena Vila lleva más de tres años atendiendo a pacientes que requieren un trasplante e injerto de cabello. Esta profesional, con más de 10 años de experiencia, inició su proyecto con el objetivo de brindar un servicio de calidad que acompañe a sus pacientes durante todo el proceso.

La doctora Vila atiende personalmente a cada cliente que se acerca a su clínica para crear una estrategia médico-quirúrgica que se adapte a sus necesidades. Una vez que se determinan los pasos a seguir, la persona recibe un seguimiento pre y posquirúrgico.

Un factor que le aporta mayor confianza a los interesados en el procedimiento es que todo el personal médico de la clínica mencionada actualiza constantemente sus conocimientos. Asisten con frecuencia a congresos y workshops en los que se discute e informa acerca de tratamientos de vanguardia y tecnología avanzada. De hecho, la doctora es miembro del WFI (World FUE Institute) y también es docente en el Máster en Trasplante y Medicina Capilar de la Institución Mississippi-Universidad de Alcalá.

Técnica FUE manual para trasplante capilar El centro médico es especialista en la técnica FUE manual. Este procedimiento ha cambiado con el pasar de los años y actualmente permite obtener resultados que se ven mucho más naturales.

Las siglas FUE en español significan Extracción de Unidades Foliculares. Este método consiste en extraer de la zona donante los folículos uno por uno. Al ser manual, se utiliza un bisturí cilíndrico, conocido como punch, cuyo diámetro varía entre el 0,7 mm a 0,9 mm.

Gracias a la técnica localizada y detallada, en el resultado final no se observan cicatrices, ya que no es necesario hacer puntos de sutura. En su lugar, el procedimiento deja unos micropuntos de extracción que se cicatrizan en menos de una semana.

A diferencia de otros tratamientos similares, para la intervención del FUE manual los pacientes pueden tener el cabello corto. Además, cabe destacar que es más segura que otros procedimientos porque con ella no hay riesgo de una afectación vascular o nerviosa.

