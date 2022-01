Tipos de valoraciones de viviendas más frecuentes y sus características principales Emprendedores de Hoy

La tasación o valoración inmobiliaria es una técnica comúnmente utilizada por los profesionales del mercado inmobiliario para determinar el precio de una propiedad. Actualmente, existen diferentes tipos de tasaciones inmobiliarias que se basan en aspectos como la superficie, la ubicación o la cantidad de inmuebles.

El equipo de agentes inmobiliarios de RealAdvisor se especializa en esta área para, así, ayudar a sus clientes a tomar una decisión segura y efectiva en el momento de vender, alquilar o hipotecar su hogar.

Los tipos de valoraciones inmobiliarias más comunes RealAdvisor es una empresa inmobiliaria especializada en la tasación de inmuebles en España, es decir, en la valoración económica o comercial de cualquier propiedad; desde pisos hasta oficinas. Actualmente, para tener un sistema de valoración óptimo esta compañía trabaja con hasta 70 criterios diferentes y 70 tipos de tasaciones inmobiliarias. Entre ellos se pueden encontrar aquellos relacionados con las características de la vivienda, como el número de habitaciones, si están o no están conservadas de manera correcta, etc.

Asimismo, RealAdvisor se basa en la superficie del terreno y su habitabilidad antes de marcar un precio justo y convincente. Además, también realiza valoraciones en función de la ubicación del piso. Esto tiene que ver con la cercanía a locales, comercios, transporte público, escuelas, etc., así como la seguridad del entorno y cuáles son los riesgos de vivir en el lugar en cuestión.

Razones por las que RealAdvisor usa este tipo de valoraciones para fijar el precio de una vivienda El objetivo de esta inmobiliaria es valorar y cotizar las propiedades de manera que sus clientes puedan vender o alquilar una vivienda a un precio justo y accesible. Por esta razón, tienen en cuenta los aspectos más importantes, como la habitabilidad de la superficie. Esto significa que evalúan si el piso se encuentra en condiciones terrenales favorables para que pueda habitarse.

La cantidad de inmuebles es otro aspecto a considerar, ya que las viviendas con mayor número de muebles deberán tener un precio más elevado al de los establecimientos vacíos del mismo tipo, estructura y tamaño. A su vez, el presupuesto variará dependiendo de si los muebles están, o no, en óptimas condiciones. RealAdvisor considera la calidad de la ubicación de la vivienda, puesto que el precio de su hogar dependerá en gran medida de si posee un entorno seguro y de si es más o menos céntrico.

RealdAvisor ofrece un servicio efectivo de cotización de viviendas, basándose en diferentes tipos de valoraciones, para ayudar a tomar la mejor decisión en la venta o el alquiler.

