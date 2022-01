Los valores intangibles generan un valor que diferencia a las empresas Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 09:27 h (CET)

En la actualidad, es fundamental que las compañías tengan en cuenta nuevas medidas que les ayuden a minimizar el impacto de un mercado lleno de inestabilidades, con el propósito de asegurar a largo plazo su tranquilidad económica. Una de las estrategias que se están aplicando es la inversión en los activos intangibles, puesto que es una gestión que con el tiempo permite la capitalización de la empresa.

Infinex Holding es una organización dedicada a la inversión, desarrollo y comercialización de activos tangibles e intangibles, ofreciendo la posibilidad de incrementar el valor del patrimonio de las empresas en el mercado. Asimismo, tiene experiencia en diversas áreas de las compañías y su propósito es satisfacer las necesidades de sus clientes.

Auge de los negocios con activos intangibles Resulta común que las organizaciones tengan en cuenta sus bienes tangibles en una especie de inventario que define el valor de cada uno de estos. Sin embargo, aún existe un desconocimiento sobre los bienes intangibles y el valor que estos representan, siendo mucho más costosos que las propiedades o el inmueble. A estos se les llama intangibles porque estos elementos no pueden ser cuantificados o representados de forma física, pero tienen un valor muy elevado, ya que son proyectos o activos innovadores que ninguna otra organización tiene.

Como ejemplo pueden mencionarse los procesos logísticos establecidos en la empresa, las patentes, licencias y software, entre otros. Son muchos los casos en los que los bienes tangibles forman parte del valor total del mercado de una empresa, pero no de su totalidad.

Entre estas organizaciones destacan las de tecnología, las cuales gozan de un excelente posicionamiento de la marca a nivel comercial, gracias a la creación de un software innovador. Esta respuesta del mercado las lleva a patentar sus sistemas, resultando mucho más valiosos que los bienes físicos.

La competencia entre las empresas va más allá del valor tangible Debido a la importancia que para muchas empresas tienen los bienes intangibles en el ámbito económico en la actualidad, se han enfocado en desarrollar métodos o procedimientos de trabajo que les ayuden tanto a optimizar su trabajo como a incrementar su valor intangible dentro del mercado.

Para la puesta en práctica de esto, es necesario contar con la asesoría de expertos en este tipo de gestión, así como de la administración y de la optimización de este patrimonio intangible. Infinex Holding es una organización que ha sido reconocida por la aplicación de estrategias acertadas que han permitido a otras organizaciones, tanto nacionales como internacionales, capitalizar o aumentar el valor patrimonial de estas. La experiencia de esta empresa avala el éxito de la creación de estrategias sólidas pensadas para las necesidades de cada cliente, llevando a todo tipo de organizaciones al éxito financiero. Su objetivo es ser guía de las compañías para conseguir gestionar su capital y sus activos patrimoniales en el futuro, teniendo en cuenta el valor de sus bienes intangibles.

