Década Studio, especialistas en Marketplaces, lanzan una completa guía para empezar a vender en Amazon

martes, 18 de enero de 2022, 09:06 h (CET) Vender en Amazon es posible si se sabe cómo. Teniendo en cuenta que, solo en España, un 76% de los internautas de los 16 a los 70 años compran online y que los marketplaces se posicionan como líderes de búsqueda de productos, es lógico pensar que la gran mayoría de las empresas pueden encontrar su nicho en el rey de los marketplaces: Amazon Para facilitar el proceso de empezar a vender en Amazon a los diferentes negocios independientemente de su tamaño, Década Studio ha creado una guía completa sobre cómo empezar a vender en el Marketplace.

Las cifras de consumidores digitales cada día crecen respecto a Amazon, el 90% de ellos ya compra en el líder de los marketplaces. Frente al resto de los marketplace, Amazon tiene un total de 5.7 billones de visitas a nivel mundial, situándose en primer lugar en países como Estados Unidos y en el continente Europeo. En este último, alcanza 1.6 billones de visitas. En los países asiáticos como China o Japón, Amazon entra en el top 5.

“Una de las grandes características de Amazon como marketplace, que lo hace líder frente a otros en la capacidad que tiene de captar a 9 de cada 10 visitantes e incluso llegando a fidelizar prácticamente 9 de cada 10 compradores, haciendo que estos no sean una compra única si no que vuelvan a usar Amazon para el resto de compras” afirma Alba Castellet, CEO de la agencia Década Studio.

Para las empresas que aún tienen muchas dudas sobre si empezar a vender o no en Amazon, Década Studio en su guía sobre Cómo empezar a vender en Amazon defiende que hay tres ventajas fundamentales: Amazon potencia la visibilidad, permite ahorrar en costes logísticos y expandir un negocio internacionalmente y, por último, genera confianza al usuario casi de forma automática.

La importancia de conocer los conceptos básicos de Amazon: Amazon Vendor vs Amazon Seller

A la hora de empezar a vender en Amazon, es importante conocer y entender los conceptos básicos del marketplaces, como por ejemplo la diferencia entre los diferentes modelos de venta en la plataforma: Amazon Seller y Amazon Vendor.

La diferencia principal entre ambas está en que los negocios dentro de la categoría Amazon Vendor venden directamente sus productos a Amazon, y luego este los revende dentro de la plataforma a sus clientes (modelo 1P en el que Amazon actúa como minorista y el vendedor se convierte directamente en su proveedor), mientras que bajo el modelo de Amazon Seller, los vendedores se encargan ellos mismos de vender directamente a los clientes (modelo 3P en el que el vendedor es el minorista y vende directamente a los compradores dentro de la plataforma de Amazon).

A la hora de escoger una de estas dos opciones y decidir cuál es mejor, habrá que tener en cuenta que dependerá de los objetivos y circunstancias de cada empresa.

Para ser Amazon Vendor se recibe una invitación directa de Amazon, ya que la empresa pasaría a ser su proveedor y a vender sus productos al por mayor. Una de las ventajas principales es que será Amazon el que se encargue de todo el proceso de gestión de envíos y atención al cliente, además de que el producto aparecerá etiquetado como “vendido por Amazon” lo cual siempre supone un atractivo importante de cara al consumidor.

No obstante, en este caso se pierde el control de lo que se publica dado que los precios son fijados directamente por Amazon así como la revisión del catálogo y fichas de detalle. Esta categoría de negocios trabaja a través de la plataforma Amazon Vender Central. Si la empresa es Amazon Seller, utiliza el Amazon Seller Central, y la empresa es la encargada de todo lo relacionado con las ventas de los productos. Además de ser la que fija los precios y tendrá el control del catálogo de productos. Dentro de esta categoría, existe la posibilidad de realizar los envíos y los servicios de atención al cliente a través del programa Fulfilled by Amazon (FBA).

Siguiente paso: poner en marcha el plan de ventas

Una vez que quedan claros los diferentes modelos de venta que hay en Amazon, los vendedores tienen que tomar una serie de decisiones para empezar a vender en la plataforma. Según la guía sobre Cómo empezar a vender en Amazon de Década Studio, hay una serie de puntos y decisiones para poner en marcha el plan de ventas más adecuado para cada negocio. El checklist a seguir sería el siguiente:

Decidir qué productos quieres vender en Amazon

Subir el catálogo de productos en base a una normas de optimización y posicionamiento, teniendo en cuenta que el SEO de Amazon tiene sus propias reglas y que la información que reciba el usuario tiene que ser clara y atractiva

de productos en base a una normas de optimización y posicionamiento, teniendo en cuenta que el de Amazon tiene sus propias reglas y que la información que reciba el usuario tiene que ser clara y atractiva Conseguir una ficha de detalle Retail Ready

Definir la logística que se va a utilizar y decidir cómo será la distribución

que se va a utilizar y decidir cómo será la distribución Fomentar una marca dentro de la plataforma mediante las diferentes herramientas que pone Amazon a disposición de los vendedores

dentro de la plataforma mediante las diferentes herramientas que pone Amazon a disposición de los vendedores Hacer uso de las herramientas publicitarias de Amazon para conseguir dar visibilidad a los productos que se van a vender

de Amazon para conseguir dar visibilidad a los productos que se van a vender Conseguir y mantener la BuyBox teniendo en cuenta una serie de normas que se basan en el precio, la logística, las reviews y el stock. Este checklist se puede encontrar detallado con acciones específicas y una serie de trucos para empezar a vender en la plataforma de Amazon en la guía elaborada por la agencia especialista en Marketplaces: ‘Cómo empezar a vender en Amazon’.

