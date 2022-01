Novo Nordisk y SEEDO lanzan “Más Grande Que Yo”, un movimiento para cambiar el relato social sobre la obesidad En 2020, más de 620 millones de personas adultas tenían sobrepeso. Se calcula que, en 2030, pueden llegar a ser 1.000 millones Francisco Acedo

@Acedotor

martes, 18 de enero de 2022, 10:11 h (CET) Novo Nordisk y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) han lanzado en España el movimiento de concienciación y educación sanitaria “Más Grande Que Yo”, con el objetivo de cambiar el relato y la percepción social sobre la obesidad. A menudo, las personas con obesidad son juzgadas por vivir con este trastorno metabólico en el que, más allá de los hábitos higiénico-dietéticos, la predisposición genética juega un papel fundamental.

“Más Grande Que Yo” es un movimiento que busca derribar las barreras sociales, desmentir las percepciones erróneas y eliminar los estigmas que rodean al sobrepeso y a la obesidad. Redefinir ambos conceptos para que se perciban como verdaderos problemas de salud y no como problemas estéticos es también uno de sus objetivos clave. La web que enmarca el proyecto, www.masgrandeque.es , recopila información útil y práctica para afrontar la enfermedad.

La obesidad es un problema de salud pública que va más allá de comer bien y hacer ejercicio. Se trata de una enfermedad multifactorial asociada a más de 200 problemas de salud. Hay estudios que revelan que los genes influyen hasta en un 70% en el Índice de Masa Corporal (IMC) de cada persona.

“La alimentación saludable y el ejercicio son una parte importante del tratamiento de la obesidad, pero hay que valorar otros muchos aspectos, incluida la genética, para establecer una estrategia terapéutica individualizada. Por eso, desde SEEDO hemos puesto en nuestra web un localizador de especialistas con el objetivo de ayudar a la gente que vive con obesidad a encontrar un experto cerca de su hogar”, destaca la Dra. Susana Monereo, especialista en Endocrinología y Nutrición y secretaria de la SEEDO. De hecho, entre el 80% y el 95% de las personas que solo hacen dieta para bajar de peso termina recuperando el peso inicial.

“Con este movimiento queremos generar una corriente social que elimine el estigma, la vergüenza y las críticas que sufren a diario muchas personas con obesidad, tendiéndoles la mano e invitándoles a acudir a un profesional médico, que es quien de verdad puede dar solución a su problema”, añade Francisco Poyato, Obesity Medical Manager de Novo Nordisk.

Son cifras que se han multiplicado por dos en las últimas décadas. En 2020, más de 620 millones de personas adultas tenían sobrepeso. Se calcula que, en 2030, pueden llegar a ser 1.000 millones. De hecho, aunque la obesidad es una patología reconocida por la Organización Mundial de la Salud, solo el 36% de los afectados tiene un diagnóstico médico.

Vicky Martín Berrocal, embajadora del movimiento

Para cambiar el relato sobre la obesidad, el movimiento “Más Grande Que Yo” cuenta con Vicky Martín Berrocal como embajadora. La empresaria y diseñadora asegura que ella misma tenía un problema con el peso del que no era consciente: “Yo misma tenía un problema de peso y no lo sabía, es un tema tabú: ya es hora de empezar a hablar de ello desde la empatía y el respeto”, asegura.

Vicky reconoce que, aunque nunca le afectó lo que la gente pudiera pensar de su aspecto físico, el sobrepeso le hacía fatigarse mucho. “Me costaba levantarme de la cama o el sofá, a veces me faltaba el aire y por las noches dormía mal. Está claro que tener unos kilos de más no es saludable y te puede llevar a sufrir otras enfermedades”, confiesa.

“No se trata de tener el cuerpo perfecto, sino de encontrar el peso ideal siguiendo unos criterios médicos que te garanticen una buena salud y mejoren tu calidad de vida”, afirma. “A lo largo de mi vida he seguido muchos regímenes, pero siempre volvía a recuperar el peso perdido. Entonces decidí ponerme en manos de profesionales médicos que me han ayudado a bajar de talla de forma saludable, priorizando la salud por delante de la estética”, apunta.

Más Grande Que Yo: una iniciativa con recorrido internacional

“Más Grande Que Yo” es un movimiento internacional de Novo Nordisk con origen en Estados Unidos y que se extenderá por varios países europeos próximamente. La meta es cambiar la percepción social que hay en todo el mundo en torno a las personas que viven con sobrepeso y obesidad. Y para hacerlo, desde SEEDO recuerdan que es importante acudir a un especialista en Endocrinología y Nutrición, que es quien puede realizar un diagnóstico correcto y prescribir el tratamiento más adecuado.

La web www.masgrandeque.es cuenta con información, recursos educativos y vídeos que pueden ayudar a las personas que viven con obesidad a evitar posibles complicaciones asociadas. El movimiento cuenta con redes sociales en Instagram y Twitter y busca establecer conversaciones reales y sinceras bajo el hashtag #MásGrandeQue.

A veces, la obesidad es un problema más grande que la persona que la sufre y no es tan visible como parece. Cambiando la percepción sobre la enfermedad se puede mejorar su manejo y contribuir a que las personas afectadas sientan que pueden encontrar una solución. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Novo Nordisk y SEEDO lanzan “Más Grande Que Yo”, un movimiento para cambiar el relato social sobre la obesidad En 2020, más de 620 millones de personas adultas tenían sobrepeso. Se calcula que, en 2030, pueden llegar a ser 1.000 millones Se recomienda revisar la audición al menos una vez al año Al menos pasan una media de tres años desde que una persona se da cuenta de la pérdida auditiva hasta que se pone un audífono ​Farma13 y el cáncer infantil Uno de cada 500 niños se enfrenta a esta realidad y tiene que luchar duramente contra esta enfermedad antes de cumplir los 15 años de edad Enfermedad del beso y esclerosis múltiple Comunicado de la Sociedad Española de Neurología (SEN) Realizar dos horas diarias de actividad al aire libre, clave para disminuir los casos de miopía infantil Nuevos datos del estudio de Prevalencia de la Miopía Infantil