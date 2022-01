¿Por qué aumentan los casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes?, por Ayurveda Medicina Natural Emprendedores de Hoy

El cáncer de mama está en segundo lugar entre los más comunes en las mujeres, después del de piel. Un hecho que genera preocupación es que cada vez aumentan los casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes. Esto puede deberse a factores como el estrés, la exposición a la radiación, terapias hormonales, consumo de ciertos medicamentos, entre otros.

Ayurveda Medicina Natural es un centro de salud no convencional enfocado en sanar a sus pacientes a nivel mental, físico y espiritual. Lola Peña, su fundadora, tiene un método no invasivo, indoloro y libre de radiación para diagnosticar y tratar el cáncer de mama.

¿Cuándo acudir a Ayurveda Medicina Natural ante sospechas de cáncer de mama? Un diagnóstico temprano reduce los factores de riesgo y puede llegar a salvar vidas, sobre todo en mujeres jóvenes. Por tanto, es necesario estar atentas a las señales o signos del cáncer de mama, debido a que suelen ser diferentes para cada persona.

Uno de los síntomas más comunes es la aparición de un bulto o tejido engrosado en la mama o axila, este se diferencia del tejido cercano. El cambio de tamaño, forma y color del seno y la presencia de dolor son otras de las señales que indican problemas en las mamas.

Entre las señales de alerta están los cambios que ocurren en los pezones. Estos pueden lucir hundidos o invertidos, presentar secreción líquida (posiblemente con presencia de sangre), erupciones o descamación.

Al presentar alguno de estos síntomas, es necesario asistir a Ayurveda Medicina Natural para un temprano diagnóstico con su terapia de infrarrojos no invasiva.

En Ayurveda Medicina Natural es posible realizar un chequeo de mama sin radiación ni dolor A muchas mujeres les produce miedo exponerse a la radiación para realizar un chequeo de pechos por los riesgos que ello supone. En este centro tienen la alternativa perfecta para estos casos, haciendo posible la evaluación del pecho de manera segura y sin efectos secundarios, gracias a la utilización de infrarrojos.

Este método sirve para tener información en la detección de microcálculos, bultos, tumores u otra anomalía. Tiene mayor confiabilidad en pechos pequeños o medianos, debido a que se puede evaluar solo 8 centímetros de tejido al 100%.

Además de servir como método de diagnóstico, los infrarrojos ayudan a mantener la buena circulación y salud del seno. Es por ello que también se emplea en Ayurveda Medicina Natural como terapia.

Los tratamientos de Lola Peña también van enfocados a la implementación de dietas, fisioterapia o yogaterapia. Cabe destacar la importancia que aporta a la salud emocional de sus pacientes, intentando conducirles a un equilibrio holístico.

La tranquilidad de una mujer no tiene precio. El sistema infrarrojo de este centro, además de servir como diagnóstico indoloro y rápido, ayuda a prevenirlo. Todo ello, sin dejar de lado el valor de la salud emocional de cada paciente.

