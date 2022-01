Fontanero en Oviedo, Gijón y Avilés, con Asturias Averías Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de enero de 2022, 13:25 h (CET)

Los temporales de lluvias generan muchos daños en sistemas de aguas blancas y aguas residuales, tanto en edificaciones públicas como en residencias privadas o los espacios públicos como vías o parques.

Cuando esto ocurre, la demanda de personal experto para solventar las averías ocasionadas por este fenómeno aumenta. Conseguir un fontanero en Oviedo, un fontanero en Avilés o alguno en Gijón puede representar un reto si no se cuenta con la orientación adecuada.

Contratar a un fontanero profesional Localizar a un buen fontanero en Gijón, Oviedo o Avilés dependerá de los criterios de búsqueda que se utilicen para encontrarlo. Un buen especialista del sector debe tener la capacidad de responder a los requerimientos de instalación o reparación, sin importar su complejidad y sin conocer a la perfección las posibilidades de solución.

Según la empresa especializada Asturias Averías, un profesional auténtico debe ofrecer un presupuesto tras un diagnóstico exhaustivo del problema. Debe saber explicar a sus clientes las incidencias de la reparación o instalación y lo invasivo que podrían ser los trabajos. Aunque la preparación académica en el oficio es fundamental, otro elemento en el que se debe indagar es la experiencia.

Dada la importancia de este último aspecto, Asturias Averías asegura que su personal de fontanería cuenta con un promedio de al menos 20 años de experiencia. Durante ese tiempo, ha atendido a más de 10.000 clientes satisfechos. Por ello, para conseguir un servicio acorde a las necesidades del cliente y para que este quede satisfecho es preferible que este busque al personal profesional en plataformas de empresas especializadas en este servicio como lo es Asturias Averías.

¿Cuáles son las ventajas de contratar a empresas especializadas? Buscar fontaneros a través de empresas contratistas especializadas no solo es una garantía de calidad en el servicio. También significa que el cliente contará con ventajas como tener un respaldo a la hora de una queja o diferentes alternativas de pago.

Las empresas establecidas cuentan con plataformas para tarjetas bancarias de débito o crédito. En el caso de los particulares, la cancelación de los honorarios casi siempre debe ser en efectivo y de manera inmediata. Muchas veces sin ni siquiera la emisión de un recibo debidamente timbrado por el fisco.

Por último, pero no menos importante se ofrece la posibilidad de tener disponible a un profesional calificado en cualquier momento del día. Asturias Averías, por ejemplo, dispone de un fontanero en Avilés y otros en Oviedo y Gijón. Tiene la capacidad de trasladarse a poblaciones vecinas de toda la región para incluso atender demandas durante las 24 horas del día. Es algo con lo que muy pocos autónomos o incluso otras empresas del sector pueden competir.

