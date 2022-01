Regalos para embarazadas de We are mammas, útiles en el postparto y la lactancia Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de enero de 2022, 10:54 h (CET)

El apoyo a las nuevas madres para transitar el embarazo y vivir un postparto de la forma más tranquila y placentera posible resulta fundamental en su bienestar, tanto físico como emocional. El acompañamiento de la familia y la adecuada atención médica pueden complementarse con regalos para embarazadas que serán útiles durante estas etapas de cambios trascendentales.

Desde Cataluña, la tienda online We are mammas ofrece este tipo de obsequios para ellas, partiendo de la comprensión del proceso que viven las mujeres al inicio de la maternidad.

Una recuperación integral exitosa gracias a los kits de regalo Cuando una nueva vida llega a la familia, se convierte en el centro de atención de todos. La madre debe dedicarse por completo a su bebé. We are mammas ha conectado con todas estas vivencias al crear kits de regalo acordes con las sensaciones y necesidades que muchas mujeres dejan en segundo plano, para llevarlas a valorar su bienestar como una prioridad.

Una de las opciones más demandadas del catálogo disponible en la tienda online es el kit SOS postparto, con elementos muy útiles en la recuperación. Por ejemplo, la botella peri para hacer más cómoda la higiene íntima; las sales del mar muerto con manzanilla y romero, que aceleran la cicatrización con propiedades calmantes, antibacterianas y antifúngicas; una almohadilla frío/calor para aliviar los entuertos uterinos; y el aceite nutritivo hidratante que, en este caso, también cumplirá una función cicatrizante.

La etapa de la lactancia también se tiene en cuenta en este rincón dedicado a las madres y a quienes valoren consentirlas con regalos como el kit SOS grietas, cuyo objetivo es minimizar el dolor en los pezones que se han roto por situaciones como la falta de un buen agarre del bebé.

Después de que el recién nacido haya terminado una toma, la inmersión de los pezones en agua con sales del mar muerto y la posterior aplicación de un bálsamo calmante y regenerador minimizarán el dolor. Asimismo, el kit de lactancia incluye un bálsamo calmante, un complemento nutricional en cápsulas con fenogreco, cardo mariano y vitamina B6 y un masajeador recargable de silicona para los pechos. Todo esto complementará un amamantamiento exitoso.

Kit “¿Probamos?” Con este nombre se ha identificado al kit sexo postparto, dirigido a la mujer y su pareja cuando ya han decidido cuál es el momento idóneo para retomar las relaciones sexuales. El regalo está conformado por un lubricante con ácido hialurónico y el aceite íntimo regenerador que ayuda a mantener la flexibilidad de la zona perineal.

Un equipo de expertos como asesores en lactancia, matronas y sexólogos guía a los líderes de We are mammas, quienes trabajan con laboratorios españoles en la creación de todas sus fórmulas para garantizar la máxima calidad. Este engranaje busca devolver el equilibrio a las madres que lo entregan todo mientras cuidan a sus bebés. Ellas merecen alcanzar un equilibrio integral para disfrutar la crianza como una de las etapas más bonitas de su vida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.