¿Por qué durante la pandemia han aumentado las visitas al quiropráctico?, según QuirÓptimo

lunes, 17 de enero de 2022, 11:38 h (CET) Sin lugar a duda, la pandemia de la Covid-19 está causando graves problemas de salud tanto a nivel físico como emocional. Esta situación se ha visto reflejada en el aumento de pacientes que acuden al quiropráctico, lo que conlleva al siguiente planteamiento: ¿está relacionado el estado psíquico con el físico?, ¿puede el malestar emocional causar síntomas a nivel físico? La pandemia por la COVID-19 ha demostrado y está demostrando lo importante que es la salud. Lo que ha incrementado el número de pacientes que acuden a un centro quiropráctico para solventar sus dolencias físicas.

Además, de las consecuencias biológicas de la COVID, se deben tratar las psicológicas, causadas por el estrés laboral, la incertidumbre, las vivencias traumáticas, los cambios en la forma de vida…

Hay personas a las que les cuesta expresar sus emociones y el problema surge cuando las emociones negativas se acumulan. Tarde o temprano esa saturación mental se ve reflejada en la salud, lo que afecta directamente al estado físico.

Cuando los problemas o emociones nos superan, la tensión generada suele acumularse en algunas zonas del cuerpo, ocasionando contracturas musculares que, a su vez, provocan dolor, estimulan la irritabilidad y afectan a la postura.

Esa tensión impacta en el sistema nervioso, el cual controla todo el cuerpo, desde los órganos, músculos, sistema arterial, sistema vascular…, hasta el crecimiento del pelo o las uñas. Por lo que realizar un buen cuidado de la columna vertebral es esencial para optimizar el funcionamiento del cerebro y los músculos. Cuanto más bloqueada esté la columna, más bloqueada estará la mente.

Y aquí es donde entra en juego la quiropráctica.

¿Qué es la quiropráctica?

La quiropráctica es la profesión que se ocupa de la detección y corrección de los problemas localizados en la columna vertebral y el sistema nervioso. El sistema nervioso, a su vez, controla la función de todo el organismo y, para que funcione correctamente, está protegido por las 24 vértebras, que forman la columna vertebral.

El objetivo de la quiropráctica es proporcionar bienestar y mejorar la calidad de vida manteniendo una columna bien alineada, sana y libre de interferencias nerviosas, de forma que todos los órganos, nervios y glándulas del cuerpo tengan un rendimiento óptimo.

La quiropráctica tiene múltiples beneficios para todo el organismo, tanto a nivel de la salud física como de la salud mental, pues el sistema nervioso es muy responsable, también, de esta última.

Beneficios de la quiropráctica para la salud.

Encontrar un centro quiropráctico como QuirÓptimo es una suerte porque no solo tratan problemas de espalda y columna tales como hernias, protusiones, artrosis… también trabajan el bienestar emocional, siempre buscando la mejora plena de los pacientes.

En QuirÓptimo ayudan a mejorar la postura. Trabajan en una columna vertebral más recta, flexible y libre de subluxaciones. Gracias a esto la forma de caminar se ve afectada de manera positiva, pues se camina de manera más equilibrada, repartiendo el peso entre ambas partes y evitando la tendencia de andar inclinado o pisar de forma incorrecta. Además de cuidar la espalda y las articulaciones, fortalecen el sistema nervioso. La directa relación que tiene el sistema nervioso con el cerebro causa grandes impactos en la salud mental.

Y, por supuesto, con la quiropráctica también mejoran el sistema inmune. Hay varios estudios científicos que han demostrado que la quiropráctica y los ajustes pueden fortalecer y aumentar el sistema inmunológico. Está demostrado que los pacientes bajo cuidado quiropráctico tienen un 200% más de competencia inmunológica en relación con las personas que no recibieron cuidado quiropráctico.

En el centro quiropráctico Madrid emplean la técnica NSA (Network Spinal Analysis), con la que trabajan el manejo de la respiración. La oxigenación es fundamental para todas las células del cuerpo. Además, con NSA quiropráctica se adquieren técnicas y herramientas que permiten saber manejar y afrontar situaciones en las que las emociones se vean alteradas para mejorar la salud.

Técnica NSA quiropráctica

La técnica Network Spinal Analysis (NSA) es una de las técnicas quiroprácticas más estudiadas en el mundo y la que Quiróptimo utiliza en sus tratamientos. El director Jean-Romain Michaux está certificado en esta técnica y en Madrid es el único que la utiliza en sus tratamientos.

La NSA es una técnica quiropráctica innovadora que, tras 30 años de investigación clínica, da resultados de lo más interesantes en las dolencias de los pacientes. A pesar del mito que existe entre la sociedad de que hay que hacer crujir o hacer daño a los pacientes para tener resultados, esta técnica los consigue con la máxima suavidad y sutilidad.

La técnica NSA permite tratar a los pacientes sin que sufran dolores durante la sesión. Los toques son suaves, eficaces y seguros, lo que hace que estos se marchen tras el tratamiento con una sensación de relajación y bienestar.

Gracias a esta técnica se puede trabajar con recién nacidos, adolescentes, adultos, mayores, embarazadas, deportistas…, es decir, con todo el mundo independientemente de su edad o estado de salud.

Entonces, ¿cómo se realiza el ajuste quiropráctico? Su equipo quiropráctico, tras evaluar el estado de la columna y otros indicadores corporales, selecciona una serie de puntos clave a lo largo de la columna y trabaja específicamente sobre ellos. Debido a los millones de receptores sensoriales que contiene la piel es posible realizar estos ajustes. Los receptores que se localizan en los puntos anteriormente seleccionados mandan señales al cerebro a través de la médula espinal. Una vez el cerebro ha tomado conciencia de las zonas de tensión que recorre la columna este actúa sobre los puntos de dolencia.

QuirÓptimo, centro quiropráctico en Madrid

QuirÓptimo cuenta con el certificado en más de seis prácticas quiroprácticas, entre las que se encuentran los servicios ofrecidos en el centro quiropractico: animales, embarazadas, niños y deportistas. Además, cuenta con los diplomas de prevención de lesiones deportivas, por la universidad de Paris-Sur, y de medicina futbolística, emitido por la FIFA.

En QuirÓptimo no solo tratan dolencias a nivel físico, sino también a nivel emocional. Ponen a disposición de los pacientes un departamento de coach emocional para que salgan de la clínica con un bienestar pleno.

Este servicio está dirigido a todas aquellas personas que se refugian en sí mismas y son incapaces de mostrar sus emociones o les cuesta expresarlas a los demás. Enseñan estrategias internas y externas con el objetivo de involucrar a la mente y el cuerpo para que trabajen en la misma dirección.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta los problemas mentales que se pueden sufrir y estar al tanto de las dolencias físicas, ya que estas pueden venir de una mala gestión emocional. En Centro Quiropráctico QuirÓptimo pueden ayudar a las personas afectadas a solventar todas esas dolencias. Sin lugar a dudas, un quiropráctico ayuda a alcanzar el bienestar físico y emocional.

