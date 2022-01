Marcaprint, cómo las imprentas dan el salto a la era digital Emprendedores de Hoy

A día de hoy, la elevada digitalización de las compañías es evidente. No obstante, la necesidad de imprimir información sobre papel u otros materiales no ha desaparecido. De hecho, los flyers, dípticos, folletos, catálogos y carteles, entre otros muchos productos de imprenta, se han convertido en complementos imprescindibles de toda estrategia de divulgación a nivel empresarial.

Para asegurar que este tipo de herramientas tengan la calidad necesaria hay que elegir bien al proveedor, buscar una empresa que sea cercana. Una compañía que cuide cada detalle estético, que tenga criterio de revisión del material que se le envía y cumpla los plazos de entrega acordados.

Aspectos a tener en cuenta para escoger el servicio de imprenta adecuado Cuando se buscan servicios de imprenta el cliente debe tener cuenta para qué tipo de necesidad se requieren. Las empresas que se dedican a estos trabajos suelen especializarse o destacarse por ciertos tipos de impresión sobre otros. Existen las que se especializan en los llamados impresos fiscales, que se relacionan con talonarios de facturas o plantillas de retención de impuestos.

Otras compañías se especializan en la elaboración de calendarios, hojas de carta, sobres corporativos o carpetas. Son los que se denominan impresos no comerciales. Precisamente este tipo de compañía tienen una gran demanda y requieren mayor exigencia en cuanto al diseño. En este caso, la selección del proveedor debe ser mucho más cuidadosa.

Las empresas que forman parte de esta categoría son aquellas que imprimen catálogos, folletos, carteles, pegatinas, trípticos, dípticos, volantes, o tarjetas de invitación. Son las impresiones que se suelen utilizar como herramientas de comunicación y diseño dentro de sus estrategias de marketing. Son trabajos que están altamente relacionados con la imagen que el cliente quiere proyectar.

Imprenta online: ¿qué es exactamente? Junto con la especialización de la industria y clasificación del tipo de producto, es fundamental el modelo de negocio de la empresa. Existen las compañías tradicionales a las que la gente acude para solicitar un servicio, acuerda un precio y un plazo de entrega. Por otro lado, están en auge los servicios de imprenta online. Estas compañías disponen de un sitio web donde se solicita un trabajo y se obtiene un presupuesto junto con una fecha de entrega.

Una de las marcas auténticamente españolas que ha destacado con este modelo de negocio es Marcaprint. Se trata de una imprenta online en cuya página el cliente puede gestionar su solicitud, desde el asesoramiento y presupuesto, hasta la fase final de revisión del material y entrega. Al contactar con esta clase de proveedores se observa un gran ahorro de tiempo por ambas partes, ya que se procede de forma completamente remota.

Como beneficios adicionales, los clientes pueden acceder a mejores precios, ya que por lo general son empresas de alta tecnología. Desde la misma web el usuario puede hacer seguimiento de su pedido y verificar las pruebas de impresión antes de que se realice el producto final. Por estas razones, las imprentas digitales están creciendo a una gran velocidad hoy en día.

