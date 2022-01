Complementos de invierno para la tienda de techo Emprendedores de Hoy

viernes, 14 de enero de 2022, 08:57 h (CET)

Incluso en invierno, las tiendas de techo son una excelente opción para acampar y tener un contacto más cercano con la naturaleza. Estas son perfectas para las personas que buscan una aventura porque permiten parar el coche en cualquier lugar y acampar. Para los que no desean arriesgarse, también funcionan bien porque dan seguridad y protección contra el frío. Simplemente hay que tener los accesorios necesarios.

En este sentido, la firma Foxcamper ofrece los mejores complementos de invierno para la tienda de techo, de tal forma que es posible realizar las excursiones a la naturaleza a pesar de las bajas temperaturas. Además, se pueden adquirir accesorios tan útiles como el avance, el forro térmico o la esterilla anticondensación tanto en la tienda online como en el showroom ubicado en Girona.

Aislamiento del exterior Como parte de la función de los complementos de invierno para la tienda de techo es realizar un aislamiento que proteja del exterior. Asimismo, es posible usarlos también en verano como medida de protección contra el calor. En esta línea, el forro térmico interior para las tiendas de techo de la marca australiana Sheepie, de la que Foxcamper es distribuidor oficial en España, ofrece protección contra las condiciones climáticas extremas.

Forro térmico en Foxcamper En invierno, con un forro térmico es posible lograr que la temperatura dentro de la tienda sea de 6 o 7 grados más que en el exterior.

Además, también reduce el ruido y la luz, lo cual asegura un descanso más confortable. El forro se fija rápidamente, es fácil de instalar y permanece fijo en su lugar una vez que se cierra la tienda.

Avance Fusion en Foxcamper Otro accesorio ideal para el invierno es el avance Fusion, que permite ganar un espacio extra junto a las tiendas de techo Sheepie. Es ideal para coches con una altura de entre 1,7 y 2,2 metros. Se acopla en la parte superior de las tiendas y ofrece un ambiente íntimo, protegido y reservado junto al automóvil. En invierno brinda protección contra el frío y el aire mientras aporta un lugar a salvo de las inclemencias del tiempo.

Esterillas anticondensación en Foxcamper En la lista de accesorios necesarios para acampar en invierno, no puede faltar la esterilla anticondensación. Las que se consiguen en Foxcamper son unas de las mejores del mercado, están hechas de un tejido de poliéster y soportan hasta 300 kilos por metro cuadrado. De esta forma, no se comprimen bajo la presión del colchón, el peso o el movimiento.

Al colocarlas debajo del colchón de la tienda, permiten la ventilación y la evacuación de la humedad que desprenden las personas al dormir. Sin ellas, a la larga pueden surgir problemas como manchas de moho, hongos y malos olores. Además, al mantener el espacio seco contribuyen a frenar el frío dentro de la tienda y aumentan el confort y la comodidad al dormir.

Con estos complementos de invierno para la tienda de techo disponibles en Foxcamper, las excursiones en las que se acampa no se suspenden por bajas temperaturas.

