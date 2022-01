MailTecK & Customer Comms se adentra en el universo Salesforce de la mano de Nubika Comunicae

jueves, 13 de enero de 2022, 15:22 h (CET) MailTecK & Customer Comms y Nubika han firmado un acuerdo para que los usuarios de Salesforce se beneficien de las funcionalidades de CertySign, en tiempo real y desde la propia plataforma. Técnicamente, la colaboración se hará efectiva a través de un conector nativo que permitirá dotar de valor legal a las comunicaciones gestionadas desde el entorno Salesforce Nubika es una consultora tecnológica, partner de Salesforce desde 2016. En 2020, la compañía radicada en Madrid fue reconocida como Key Partner in the Ecosystem por Salesforce por su compromiso por la innovación, y el alto grado de certificaciones en distintas nubes por parte de sus empleados y por las referencias vertidas por sus clientes.

“Somos una firma que crece, que apuesta por la formación y que va a desempeñar un papel clave, junto con Salesforce, en la transformación digital de las empresas, tan importante en los tiempos que se avecinan”, explica Diego Gutiérrez, CEO de Nubika. El responsable añade: “Con la participación de MailTecK & Customer Comms añadimos a la potencia de Salesforce nuevas posibilidades en torno a los procesos de comunicaciones digitales y físicas”.

El grupo compuesto MailTecK & Customer Comms inicia así una colaboración muy significativa con un líder del sector, que cuenta con más de 90 proyectos en activo, en 3 continentes. El grupo aporta al acuerdo sus diferentes capacidades en la certificación de comunicaciones y sus entregas. Es decir, dotamos de valor legal a los procesos de comunicación que se desarrollan en los distintos entornos de Salesforce.

El conector de CertySign posibilitará el lanzamiento de comunicaciones, trazabilidad, certificación, entrega y custodia de evidencias (en entorno seguro) de las comunicaciones, con plena validez legal. Como prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados en entrega electrónica certificada, la garantía legal de tus procesos de comunicación multicanal se eleva un peldaño, ya que las evidencias pueden ser utilizadas como pruebas en procesos judiciales.

“Este acuerdo ofrece un valor estratégico a los clientes de Salesforce, ya que por fin podrán tener integradas las comunicaciones digitales y físicas con valor legal probatorio dentro de SalesForce. Esto se traduce en una optimización de la experiencia de uso de la plataforma, y además aporta una notable mejora de la visión 360º del proceso de comunicación con sus clientes”, reflexiona Eduardo Rubio, director de Marketing y Desarrollo de Negocio de MailTecK & Customer Comms. “Nosotros, además, sumamos una nueva experiencia junto con un actor puntero en su área, Nubika, que nos aporta conocimiento y nos permite dar un paso más hacia la excelencia en el servicio a nuestros clientes”, añade Rubio.

Si se necesita dar valor legal a las comunicaciones gestionadas a través de Salesforce, pueden ayudar, consultar la web.

