Sentir la adrenalina en primera línea. Así es cómo se logra conseguir entradas para el RCD Espanyol

jueves, 13 de enero de 2022, 12:33 h (CET)

La adrenalina que genera ver un partido de fútbol en vivo es una experiencia inigualable. Algunos de los equipos más populares del país preparan sus estadios para acoger a sus seguidores y el apoyo que estos transmiten al equipo. Esta temporada destaca entre los seguidores el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona​​ (RCDE) como una de las opciones más reclamadas a la hora de buscar entradas de la Liga.

Con el objetivo de ofrecer experiencias únicas, una empresa española no ha dejado de ganar popularidad en los últimos años tras su propuesta innovadora. Football Hostes una plataforma que nació con el objetivo de proporcionar un recuerdo inolvidable. Más allá de conseguir entradas para los partidos, la plataforma permite crear lazos entre personas, para que una persona pueda vivir el día entero del partido con seguidores locales, convirtiéndose en un hincha más en la ciudad, desde la previa en bares típicos hasta la celebración en el post-partido. Para poder completar estas experiencias reales, la plataforma dispone de hosts, nombre que reciben los anfitriones,los seguidores locales que generan estas experiencias, siempre respetando los estándares de seguridad.

¿Cómo obtener entradas RCD Espanyol? En el caso de las entradas Espanyol, el primer paso es registrarse, y de este modo, obtener un usuario y contraseña. Este paso garantiza que la operación esté totalmente encriptada y nadie más pueda acceder a los datos de la persona. Al ingresar al portal, la plataforma permite elegir el partido específico al cual se quiere asistir. A pesar de que el seguidor tiene la opción de agregar o no la experiencia previa y el pospartido junto al host, desde la plataforma recomiendan esta opción si se desea vivir una experiencia completa.

En el caso de elegir la opción con experiencia, el host o anfitrión elegido será el responsable de proporcionarle las entradas y mostrarle cómo la afición local vive su pasión futbolística.

La experiencia desde Football Host es definida por los usuarios como una “oportunidad inigualable”. No solo por ofrecer la oportunidad de disfrutar del fútbol, sino por el hecho de aprovechar la ocasión y crear nuevos lazos en las diferentes ciudades.

Pasos para llegar al RCDE Stadium El RCDE Stadium, ubicado en el municipio de Cornellá-El Prat, es uno de los escenarios deportivos más modernos de España y visitarlo representa ya de por sí una experiencia sin precedentes. El espacio es uno de los primeros de su categoría en alimentarse de energía sostenible y tiene capacidad para 40.000 espectadores.

Desde la plataforma de Football Host, muestran las diferentes opciones de transporte para llegar al estadio y cómo acceder al estadio y encontrar el asiento de manera fácil.

El equipo blanquiazul inicia el año manteniendo su posición como uno de los equipos referentes para ser visitado en vivo. Desde la innovadora plataforma de Football Host proponen dar un paso más allá y vivir una experiencia única, como un seguidor local.

