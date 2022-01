Alejandro Velasco de tradingexperto.net, mayor fortuna en el mundo del trading según Forbes Comunicae

jueves, 13 de enero de 2022, 13:14 h (CET) Alejandro Velasco, natural de Pozuelo de Alarcón licenciado en Económicas e ingeniería informática lleva actualmente más de 20 años en los mercados financieros, es la mayor fortuna en el mundo del trading en 2021 según Forbes La trayectoria vital de Alejandro es cuanto menos impactante, comenzó su andadura en los mercados trabajando como Junior en Credit Suisse, donde se especializó en renta variable Americana. Posteriormente ha ocupado cargos de elevada responsabilidad en la gestora por ejemplo al mando de uno de los fondos de mayor importancia en el mercado chino, mercado en el que Alejandro es uno de los mayores expertos. Actualmente está volcado en su proyecto tradingexperto.net

Posteriormente Alejandro combinó el su labor como trader institucionales en diferentes gestoras con su actividad como trader profesional, patentando y desarrollando diferentes estrategias y sistemas de trading de demostrada eficacia. Desde el año 2014, Alejandro está centrado en sus propios fondos de capital riesgo que lidera, combinando sistemas de trading, junto con su inseparable equipo de traders e informáticos. Alejandro en esta etapa de su carrera ha decidido dar el salto de democratizar el trading, y no solo centrarse en traders institucionales sino lograr que cualquier persona pueda acceder a su trading. Para ello a creado el proyecto de tradingexperto.net donde los trader y personas interesadas en acceder a su operativa encontrarán toda la información sobre como poder acceder sus operativas. La filosofía de Alejandro y su equipo de tradingexperto.net es proporcionar a todo el mundo una forma de trading efectiva y segura donde no sea necesario tener un elevado conocimiento del mercado o pagar unos costes exagerados. Por ello solo facturan a sus clientes en función del éxito que tenga su operativa. La forma de entender el mercado que tanto éxito ha dado a tradingexperto.net es sin lugar a dudas el hecho de diversificar entre sistemas automáticos con sistemas manuales.

Los numerosos proyectos realizados por Alejandro en estos años, sumado a lo eficaz de sus operativas y sistemas de trading de desarrollo propio que comparte en tradingexperto.net, le han llevado a liderar el ranking de traders con mayor patrimonio del País según la lista Forbes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.