Ventajas del email marketing: una de las mejores estrategias digitales

jueves, 13 de enero de 2022, 10:05 h (CET) El email marketing es la forma más sencilla y rentable para los negocios de crecer en el mundo digital. Pequeñas y grandes empresas alrededor del mundo ya han podido comprobar la efectividad de esta estrategia de ventas y gozan de todos sus beneficios, como por ejemplo el aumento en las conversiones o su increíble índice en retorno de inversión.

Actualmente, el email marketing se ha convertido en la mejor estrategia para impulsar el crecimiento de los negocios en Internet. Se trata de una apuesta segura en la que se utiliza el correo electrónico como un canal directo entre las empresas y los clientes. Además, resulta muy sencilla de implementar, es altamente rentable y constituye la forma ideal para hacer llegar la publicidad en anuncios.

El éxito del email marketing se basa en que ayuda a mantener el interés constante de la audiencia sobre la marca. Esto se logra al compartir con los clientes toda la información necesaria para tomar la decisión de compra. Pero el aumento en las conversiones no es su única ventaja, existen muchas otras que vale la pena conocer.

¿Qué es el email marketing?

Antes de conocer todas las ventajas del email marketing para las empresas, es bueno saber en qué consiste todo esto. Se podría decir que se trata de una serie de estrategias en las que se utiliza el envío de correos masivos para compartir contenido informativo y promocional con los clientes de una marca, relacionado con sus productos.

El email marketing destaca entre otras estrategias digitales, debido a que tiene una gran capacidad de personalización y segmentación. Esto quiere decir que los mensajes siempre serán enviados al público ideal de manera directa, de esta forma se podrá influir en la recurrencia de los compradores y aumentar considerablemente las ventas.

Existen diferentes tipos de estrategias de email marketing, cada una con su propósito particular. Por ejemplo, con las newsletters se busca compartir contenido completamente informativo; mientras que el mailing, por su parte, abarca todos los mensajes publicitarios. Pero, aunque cada una tiene su función, todas brindan las mismas oportunidades de crecimiento. Incluso, algunos deciden combinarlas para aumentar las posibilidades de conseguir mejores resultados.

Ciertamente, el email marketing tiene un enfoque masivo, pero no busca en ningún momento ser invasivo, estos mensajes solo se envían a los clientes que previamente han dado su consentimiento para recibirlos, así que no tiene nada que ver con el spam.

Objetivo del email marketing

Básicamente, el objetivo principal de todas las estrategias de email marketing es crear una relación permanente que induzca al aumento de la compra recurrente. El envío de contenido de valor y mensajes atractivos, hace que la marca se convierta en una constante en la vida de los clientes, de esta forma se logra que los productos sean más reconocibles. Es así como el email marketing logra crear una gran cantidad de oportunidades para el crecimiento de los negocios.

Entre sus atributos se pueden destacar: Compartir con los clientes toda la información relacionada con últimas noticias, novedades y promociones de la empresa.

Establecer un canal de comunicación directo con los clientes.

Influir en el proceso de decisión de compra.

Beneficios de implementar el email marketing

Está claro que la principal ventaja del email marketing radica en el aumento de las conversiones, pero en realidad, esta estrategia de ventas tiene mucho más que ofrecer. Entre sus beneficios se encuentran diferentes aspectos, como los que se exponen a continuación.

Adaptable a cualquier empresa

Una de las mejores cosas que tiene el email marketing, es el hecho de que funciona para negocios de todos los sectores. Tanto tiendas físicas como online, organizaciones benéficas, sitios de noticias y blogs, pueden beneficiarse de esta herramienta. En resumen, todos los modelos de negocio basados en el trato con clientes o terceras personas, son aplicables para el email marketing. Las marcas solo deben asegurarse de compartir contenido de valor para obtener buenos resultados.

Una estrategia económica

En el email marketing, la inversión inicial resulta increíblemente baja. Incluso, las empresas que aprovechan los planes gratuitos de las plataformas de envío de correo masivo, no invierten ni un solo euro. Estas plataformas también ponen a disposición de los usuarios plantillas personalizables para diseñar sus mensajes, herramientas de medición de resultados y segmentación de la base de datos. Todo esto en un solo lugar y con costes muy bajos.

Efectividad comprobada

Aproximadamente un tercio de la población mundial utiliza el correo electrónico a diario, además, hoy en día las personas esperan con ansias las actualizaciones de sus marcas favoritas para estar al tanto de promociones o lanzamientos.

Todo esto ha hecho que el email marketing sea 40 veces más efectivo que Facebook, Twitter e Instagram, lo que ayuda a generar también engagement.

Contribuye con el posicionamiento SEO

El correo electrónico constituye uno de los principales canales de tráfico para las páginas web. Con tan solo añadir enlaces dentro de los mensajes, se garantizan cientos de clics que sería muy complicado de conseguir de otra manera.

Excelente índice de retorno de inversión

El email marketing es una de las estrategias con mejor ROI (retorno de inversión) que se puede implementar en internet. En total, su porcentaje de ROI es del 32%, lo que significa que por cada euro invertido se recupera unas 32 veces.

Interactivo

Con el email marketing es posible crear mensajes interactivos, en los que se pueden incluir tanto imágenes como vídeos o gifs. De esta forma, es mucho más sencillo captar la atención de los clientes y llevarlos a realizar la acción que se desea, como por ejemplo tomar una decisión de compra.

El correo electrónico es el mejor canal de comunicación que se puede encontrar actualmente y todos los datos apuntan a que se mantendrá así por mucho tiempo. Por ello, siempre se debe considerar el email marketing como una de las principales estrategias en todos los planes de ventas. Miles de empresas y negocios ya han podido comprobar todas sus ventajas para el crecimiento económico.

