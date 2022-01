¿Cómo desarrollar la intuición?, por intuicion.es Emprendedores de Hoy

La intuición es la capacidad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonar, y también alude al resultado de intuir. A estas consideraciones formales, es posible agregar algo más. La intuición es una habilidad que todas las personas pueden entrenar para estar más conectadas con su sabiduría interior.

Es por eso, que del 26 al 30 de enero de 2022 se realizará la semana de la intuición, un evento online completamente gratuito que consiste en una serie de conferencias que abordan el tema de la intuición desde distintos ángulos.

¿Cuáles son las metodologías y técnicas para trabajar la intuición? En particular, durante los días 29 y 30 de enero, la semana de la intuición brindará charlas de distintos ponentes sobre las metodologías y técnicas para trabajar la intuición. Claudia Vignatti explicará cómo utilizar una técnica tradicional hawaiana para conectar con la intuición mientras que Shadya Karawi hará lo mismo con una técnica tradicional oriental. A su vez Félix Torán presentará el concepto del maestro interior y cómo se relaciona con la intuición.

Por otro lado, Ricardo Eiriz introducirá un test muscular que sirve para ejercitar la intuición y Natalia Salinas explicará qué es el doble cuántico y cómo acceder a él. Puntualmente, Paloma Cerrato explicará cómo ha utilizado la intuición para desarrollar su propio negocio. Esto no es todo, los ponentes son muchos más y todas las presentaciones prometen ser de alto vuelo.

El organizador del evento es Jordi Bufí Caballero, quien tiene más de 20 años de experiencia en la organización de proyectos online, en multinacionales, agencias de publicidad, start-ups y también en proyectos propios. Según comenta en el sitio oficial del evento, su objetivo es ayudar a las personas a tomar mejores decisiones.

La Semana de la Intuición es un viaje de aprendizaje La Semana de la Intuición está abierta al público en general y apunta a la vez a las personas espirituales, que ya hayan practicado meditación y presten atención tanto a su voz interior como a las señales exteriores. El objetivo del ejercicio de la intuición es una mejor toma de decisiones en ámbitos como la salud, la economía o las relaciones personales.

El evento es gratuito y propone un viaje de aprendizaje, autodescubrimiento y puesta en práctica para desarrollar la intuición. Potenciarla lleva a tomar mejores decisiones y a confiar más en ellas. El objetivo de la semana es poner a disposición del público una variedad de puntos de vista y técnicas.

Para participar en el evento es necesario reservar un ticket gratuito (son limitados) a través del sitio web oficial del evento.

