Encuentro con los debutantes Carol Rodríguez Colás, Javier Marco Rico, David Martín de los Santos y Clara Roquet La Academia de Cine reúne a los responsables de los títulos nominados a Mejor Dirección Novel Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 13 de enero de 2022, 09:37 h (CET) La Academia continúa con el ciclo dedicado a las películas nominadas a la 36 edición de los Premios Goya. Las óperas primas son las protagonistas de esta semana, que comienza el día 13 con la presentación de Chavalas, y Josefina, que se proyecta al día siguiente. El 17 y 18 de enero son los días de La vida era eso y Libertad, respectivamente. Previo a la proyección de Libertad, a las 19:00 horas, los cineastas con posibilidad de levantar el Goya a la Mejor Dirección Novel –Carol Rodríguez Colás (Chavalas), Javier Marco Rico (Josefina), David Martín de los Santos (La vida era eso) y Clara Roquet (Libertad)–, mantendrán un encuentro con el público.

Montadores, sonidistas y La enfermedad del domingo

En la primera entrega de 'Cine y psicología' de 2022, se exhibe La enfermedad del domingo –19 de enero, a las 19:00 horas–. Este pase se completa con un encuentro con el director y la actriz de la película, Ramón Salazar y Susi Sánchez, y el psicólogo Florentino Moreno. Modera Ana Fernández. Por otra parte, el montaje es el 'oficio del cine' del 20 de enero, a las 19:00 h. Los montadores Pablo Blanco, Teresa Font y Miguel González Sinde, y el doctor en Bellas Artes Guillermo López Aliada, hablarán sobre su oficio después de la proyección de la cinta de José Luis Garci, Solos en la madrugada.

Al día siguiente, 21, este ciclo se centra en el sonido. Tras la emisión, a las 18:00 horas, de La trinchera infinita, se celebrará un coloquio con Xanti Salvador, Nacho Royo-Villanova y Alazne Ameztoy, los profesionales que levantaron el Goya al Mejor Sonido por esta producción dirigida por Jose Mari Goenaga, Jon Garaño, Aitor Arregi. Modera Juan Ferro y David Rodríguez. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.