LOBO tequila a la conquista de España, de sur a norte Emprendedores de Hoy

miércoles, 12 de enero de 2022, 18:18 h (CET)

Creada por dos jóvenes emprendedores de Los Barrios, una nueva propuesta de bebida está formando parte de las estanterías de los principales bares y pubs del país en la actualidad.

Su nombre es LOBO y es una crema de tequila con una composición única y especial, disponible en varios sabores. Esta marca emergente ha tenido una gran aceptación de los clientes, considerando que su sabor no tiene comparación con las otras propuestas del mercado, a tal punto que ya ha comenzado su distribución en algunos de los principales establecimientos hosteleros del país.

Una propuesta con un sabor único En las profundidades del Parque Natural del Estrecho nació un nuevo ser, con un carácter muy especial y una esencia eterna. Este ser, llamado LOBO, cuenta con un ADN único que mezcla tradición e innovación. A través de esta composición innovadora, los dos jóvenes socios han logrado su objetivo: revolucionar la forma de beber y disfrutar de la bebida a través de su crema de tequila.

Basándose en esta filosofía, los creadores de LOBO han desarrollado varias versiones de su bebida. LOBO Pink, por ejemplo, es una explosión de sabores que combina la aroma cítrica del tequila con la dulzura de las fresas. LOBO Blue, en cambio, revoluciona la receta de esta bebida aportándole notas con sabor a chicle. Ambas opciones son reconocidas por sus inconfundibles colores llamativos. Por otro lado, LOBO Brown ofrece un sabor único a turrón que ha convertido esta edición especial en uno de los favoritos de estas Navidades.

Gran aceptación en el mercado español Más allá de los negocios, los creadores de la marca son amigos, y desde hace varios años tenían claro que querían establecer y dar a conocer su propia marca.

A día de hoy, tras solo 4 meses desde el nacimiento de la marca, LOBO ya se encuentra en Andalucía, Canarias y Extremadura, además de Ceuta y Melilla. En los próximos meses, la bebida aterrizará en Madrid para conquistar con sus productos la capital y convertir a España desde su centro neurálgico en un país que sea como quiera ser, porque LOBO no es solo una crema de tequila, es un carácter, una forma de ver y vivir la vida, es la filosofía de ser como uno quiere ser.

