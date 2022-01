COTEC lanza una convocatoria abierta para combatir la desigualdad desde la innovación

#PIA2022 seleccionará proyectos de innovación con los que Cotec colaborará de forma activa para combatir cualquier tipo de brecha social La Fundación Cotec para la innovación ha lanzado hoy una convocatoria abierta para localizar proyectos de innovación que ayuden a conocer mejor y a combatir la desigualdad y las brechas sociales, agravadas por la pandemia de la Covid-19. El objetivo del programa #PIA2022 de Cotec no es conceder premios o repartir meras ayudas económicas, sino establecer alianzas de colaboración para trabajar de manera conjunta y ayudar a los proyectos seleccionados a cumplir sus objetivos. El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 10 de febrero. Para participar solo es necesario resumir la iniciativa en menos de cien palabras (420 caracteres con espacios).

La campaña #PIA2022 está abierta a cualquier persona u organización, pública o privada, y a cualquier disciplina o área de conocimiento. El requisito fundamental es tener una propuesta innovadora, basada en conocimiento y experiencia, que aspire a diagnosticar mejor las desigualdades y a combatirlas a través de provocar cambios efectivos, sistémicos u organizativos, medibles y escalables. Cotec aporta a los proyectos seleccionados, además de financiación (hasta 40.000 euros), conocimiento, experiencia, proyección, acceso, visibilidad y posicionamiento.

#PIA2022 persigue ofrecer respuestas innovadoras a las desigualdades y brechas sociales que han surgido o se han agrandado en los dos últimos años, en ámbitos como la educación, el género, la despoblación, el envejecimiento, la digitalización, el acceso al empleo, la participación ciudadana, el tamaño empresarial, así como, derechos y oportunidades, entre otros.

Propuestas teóricas y prácticas

Los proyectos presentados podrán ser tanto de naturaleza práctica como teórica, desde investigaciones a metodologías, análisis de buenas prácticas, desarrollo de aplicaciones y/o productos tecnológicos, eventos, creaciones artísticas, etc.

Respecto al tipo de entregables finales de los proyectos, el programa #PIA2022 está abierto a que sean documentos escritos, propuestas de experimentación, contenidos digitales (vídeo, podcast, web, aplicación digital, software, videojuego), juegos, obras de creación (literatura, artes plásticas, cine), eventos, exposiciones, materiales de pedagogía (gamificación), divulgación, guías (decálogos, manuales), seminarios (taller, curso), plataformas (red, asociación), hackathons, laboratorios ciudadanos, entre un largo etcétera de propuestas.

El proceso de evaluación y selección se realizará en varias etapas y contará con la participación de evaluadores expertos e independientes. Los proyectos seleccionados en la primera fase de la convocatoria dispondrán de un plazo adicional de unas dos semanas para presentar una descripción ampliada y detallada de su propuesta. La selección final de los proyectos se realizará en base a tres criterios: novedad y originalidad del proyecto, calidad y relevancia del conocimiento que sustenta el proyecto, y valor económico y/o social de los resultados del proyecto.

Los evaluadores tendrán muy en cuenta la adecuación de las propuestas a la naturaleza de la convocatoria, así como la definición que hace Cotec de la innovación: “Todo cambio (no sólo tecnológico), basado en conocimiento (no sólo científico), que genera valor (no sólo económico)”.

En las tres ediciones previas de la Convocatoria PIA de Cotec se evaluaron más de 4.000 propuestas, procedentes de 31 países y enviadas por solicitantes de 10 a 83 años. Entre los finalistas hubo sobre todo universidades europeas y latinoamericanas, colegios e institutos, organizaciones internacionales, asociaciones empresariales, empresas tipo start-up y ONG, entre otros.